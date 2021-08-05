Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С

Российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма «курьезных» обстоятельствах, пишет канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные сетевые источники.

Отмечается, что «самолет был полностью исправным на момент покидания летчиком», однако в кабине был неверно установлен переключатель отстрела ловушек в положение «Автомат». В результате этого после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы (ВПП) снялась блокировка отстрела патронов, которые стали отстреливаться в автоматическом режиме из-за мощного излучения радиоэлектронной станции (РЛС) аэродрома.

«Были осадки и дымка в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от ВПП, усилив зрительный эффект и создав у РП [руководителя полетов] иллюзию пожара. РП дал команду на катапультирование. Летчик команду выполнил, прыгнув над дальним торцом ВПП. Шасси не убирал, форсажи не отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП, без повреждений», — раскрывает подробности происшествия канал.

Согласно bmpd, самолет набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки 1 час 13 минут, после чего упал.

Инцидент с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка с аэродрома Дземги (Комсомольск-на-Амуре), упавшего на Сахалине, произошел 31 июля.

Иван Потапов