Войти
Lenta.ru

Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С

947
2
0
Источник изображения: Кадр: Telegram-канал «bmpd»

Российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма «курьезных» обстоятельствах, пишет канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные сетевые источники.

Отмечается, что «самолет был полностью исправным на момент покидания летчиком», однако в кабине был неверно установлен переключатель отстрела ловушек в положение «Автомат». В результате этого после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы (ВПП) снялась блокировка отстрела патронов, которые стали отстреливаться в автоматическом режиме из-за мощного излучения радиоэлектронной станции (РЛС) аэродрома.

«Были осадки и дымка в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от ВПП, усилив зрительный эффект и создав у РП [руководителя полетов] иллюзию пожара. РП дал команду на катапультирование. Летчик команду выполнил, прыгнув над дальним торцом ВПП. Шасси не убирал, форсажи не отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП, без повреждений», — раскрывает подробности происшествия канал.

Согласно bmpd, самолет набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки 1 час 13 минут, после чего упал.

Инцидент с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка с аэродрома Дземги (Комсомольск-на-Амуре), упавшего на Сахалине, произошел 31 июля.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Похожие новости
17.06.2020
Самолеты МиГ к 2021 году пообещали оснастить российскими системами целеуказания
21.06.2017
Россия гонится за "Раптором"
10.03.2017
Российская армия получит десять истребителей Су-35С в 2017 году
22.01.2016
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
19.05.2014
Китай превратит Су-35 в носитель ядерного оружия
12.12.2013
Темпы перевооружения военной авиации России
2 комментария
№1
05.08.2021 10:25
Допустим что так и было:
Самолет оторвался от ВПП.
Начали отстреливаться ловушки, РП увидел в тумане некую бесформенную зарницу, оценил обстановку, принял решение, дал команду на катапультирование;
Летчик катапультировался.
За это время самолет, оторвавшись от полосы на скорости более 200 км/ч и продолжая ускоряться, успел долететь только до края ВПП. Остается только восхищаться нечеловеческой скоростью реакции и диспетчера и пилота.
Ладно, этот сюжет правдоподобнее первоначально озвученной версии об аварии из-за отказа двигателя.
0
Сообщить
№2
05.08.2021 11:25
Цитата, BorSch сообщ. №1
Ладно, этот сюжет правдоподобнее первоначально озвученной версии об аварии из-за отказа двигателя.

Меня смущают тепловые ловушки которые зачем-то отстреливаются при облучении и форсаж на протяжении часа пятнадцати минут.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы