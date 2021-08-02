На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-35

На Дальнем Востоке разбился российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Спустя четыре минуты после начала полета летчик катапультировался, а самолет продолжил движение в сторону Сахалина.

Позднее Су-35 потерпел крушение в акватории Охотского моря. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Как уточнил «Интерфаксу» источник, самолет выполнял учебно-тренировочный полет, однако произошел отказ двигателя. Собеседник агентства добавил, что пилот выжил — в настоящее время его осматривают медики.

В сентябре прошлого года в Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь.

Варвара Кошечкина