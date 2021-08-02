Войти
Lenta.ru

На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-35

436
0
0
Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

На Дальнем Востоке разбился российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Спустя четыре минуты после начала полета летчик катапультировался, а самолет продолжил движение в сторону Сахалина.

Позднее Су-35 потерпел крушение в акватории Охотского моря. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Как уточнил «Интерфаксу» источник, самолет выполнял учебно-тренировочный полет, однако произошел отказ двигателя. Собеседник агентства добавил, что пилот выжил — в настоящее время его осматривают медики.

В сентябре прошлого года в Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35
Проекты
Медицина
Похожие новости
05.06.2017
Денис Мантуров: каждый новый станок позволяет экономить время
24.02.2016
Военное действие
22.06.2015
"АРМИЯ-2015" потрясла многообразием
13.02.2014
«Вертолеты России», SSJ-100 и ЯК-130 покоряют Сингапур
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:49
  • 7
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 12:45
  • 41
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 12:41
  • 95
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета