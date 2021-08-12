Представлены фото первых серийных машин нового украинского ракетного комплекса «Нептун»

Новая версия противокорабельного комплекса использует в качестве штатного шасси Tatra T815. Опытные образцы разместили на базе автомашин КрАЗ.

Ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» можно без преувеличения назвать главной разработкой современного украинского ОПК. Ранее мы могли видеть опытные образцы, сейчас же в Сеть выложили фотографии серийных машин комплекса.

Во время испытаний 2018-2020 годов элементы «Нептуна» находились на шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8, а также шасси КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6. Однако «АвтоКрАЗ» оказался не способен удовлетворить потребности армии, так что в Минобороны выбрали чешское шасси Tatra T815. Машины также имеют колесные формулы 6х6 и 8х8.

Серийная транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 Источник изображения: Defense Express

Пусковая установка УСПУ-360 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360 имеют колесную формулу 8х8. Транспортная машина ТМ-360 и, вероятно, подвижный командный пункт РКП-360 — 6х6. Один дивизион комплекса РК-360МЦ «Нептун» будет штатно включать 19 единиц техники. Суммарный боекомплект дивизиона — 72 ракеты.

Серийные транспортные машины ТМ-360 Источник изображения: Defense Express

Ракету Р-360 «Нептун» разработали специалисты конструкторского бюро «Луч». Это аналог советской (впоследствии российской) ракеты 3М24 комплекса 3К60 «Уран».

Элементы «Нептуна» на шасси КрАЗ Источник изображения: Defense Express

Ракета «Нептун» имеет массу 870 килограммов, масса боевой части — 150 килограммов. Изделие получило стартовый твердотопливный ускоритель и маршевый турбореактивный двигатель МС-400.

Ракета Р-360 Источник изображения: Defense Express

Маршевая скорость ракеты — примерно 900 километров в час. Она может поражать цели на дальности до 300 километров. Наводится Р-360 при помощи инерциально-спутниковой коррекции и АРГСН (активная радиолокационная головка самонаведения). Предполагается, что новинку покажут на военном параде в Киеве в честь 30-летия независимости Украины. Он пройдет 24 августа.

Ранее комплекс частично доказал свои возможности: в прошлом году его испытали со штатной боевой частью. Во время них выполнили двойной залповый запуск по двум мишеням, роль которых сыграли баржи, находившиеся на удалении 80 километров от места старта. Обе цели были успешно поражены.

Напомним, недавно состоялись испытания нового российского гиперзвукового комплекса «Циркон». Носителем выступил фрегат проекта 22350. Ракета смогла развить скорость М=7, а дальность полета превысила 350 километров (по некоторым данным, комплекс может поражать цели на дальности свыше 1000 километров). Его будут штатно применять как надводные корабли, так и субмарины российского ВМФ, включая новые лодки четвертого поколения проекта 885М.