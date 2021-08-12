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МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть III

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МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть III
МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть III.
Источник изображения: invoen.ru

Завершая серию публикаций, посвященных Международному военно-морскому салону в Санкт-Петербурге (МВМС 2021), приведем публикации зарубежных источников, касающиеся новых образцов вооружений и морского оборудования.

[часть I и часть II]

Выставка стала дебютом недавно созданной «Корпорации морского приборостроения» (КМП), которая объединила ведущих отечественных разработчиков и производителей систем автоматического управления, навигационного и гидроакустического оборудования. Экспозиция КМП проводилась на территории дочерних обществ. Среди них выделялся стенд АО «Концерн НПО «Аврора». На его стенде демонстрировалась система управления мостиком корабля и автономный необитаемый подводный аппарат «Риф», интегрированный в универсальный модульный морской робототехнический комплекс (МРТК). Комплекс способен эффективно решать широкий спектр задач на глубинах до 1000 м. МРТК прошел испытания и готов к серийному производству.

Автономный необитаемый подводный аппара


Как и ожидалось, в центре внимания экспозиции холдинга «Высокоточные комплексы» (ВТК) на МВМС 2021 оказался корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» (ЗРАК) разработанный КБП им. академика А.Г.Шипунова. Согласно представителям КБП, в настоящее время комплекс «Панцирь-М» способен эффективно бороться с новейшими средствами поражения и полностью гарантировать решение задач ПВО кораблей различных классов. При его разработке большое внимание уделялось интеграции с общими корабельными системами, что позволяет производить установку «Панцирь-М» как на новые, так и переоборудовать уже построенные корабли.

Корабельный ЗРАК «Панцирь-М»


КБП и ВТК объявили о серийном производстве российского стрелково-гранатометного комплекса под названием «Автомат двухсредный специальный» (АДС). На поверхности характеристики АДС сравнимы с автоматом АК-74М, при погружении же он не уступает подводному автомату АПС. В оружие используются «обычные» и подводные боеприпасы одного калибра, что позволяет использовать стандартные магазины для АК.

Автомат двухсредный специальный


ЗУР 9М96Е и 9М100Е ЗРК «Ресурс»


Группа ВКО «Алмаз-Антей» впервые представила экспортный вариант ЗРК «Ресурс», разрабатываемого для ВМФ России. Комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения. Его основой являются ЗУР 9М96Е и 9М100Е, применяемые на ближней и средней дальности. Утверждается, что система эффективна против целей, летящих на очень малых высотах. По словам представителя компании, ЗРК «Ресурс» уникален своей компактной модульной структурой и высокой эффективностью. Системы ЗУР самостоятельно генерируют ракетное задание на основе данных о цели, полученных от большинства существующих корабельных РЛС обнаружения.

Одна из самых масштабных экспозиций на МВСМ 2021 была у АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Корпорация продемонстрировала свою новейшую продукцию, в том числе экспортный вариант малого комплекса противолодочной обороны «Пакет», морские донные мины МДМ-2 (с глубиной установки от 60 до 600 м) и МДМ-3.

Внимание зарубежных делегаций также привлекла продукция дочернего предприятия КТРВ, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института морских технологий. Институт представил универсальную глубоководную самонаводящуюся торпеду (УГСТ), которая по «экономичности» превосходит зарубежные аналоги. УГСТ имеет дистанционное управление, оптимальные алгоритмы поиска и наведения, мощную боевую часть и улучшенную защиту от гидроакустических средств противодействия.

Авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ


В ходе МВМС 2021 генеральный директор КТРВ Борис ОБНОСОВ объявил о начале серийного производства авиационных противолодочных ракет АПР-3МЭ и поставке первой партии заказчику. Достоинством ракеты является возможность поражать подводные цели на глубине до 800 м при волнении моря до 6 баллов и скорости цели до 40 узлов. Одновременно группа работает над системой «интеллектуального поиска», которая позволяет боеприпасам самостоятельно выбирать цели на основе ряда параметров.

Необитаемые комплексы были представлены самоходным подводным аппаратом, входящим в комплексную систему поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ», малым подводным разведывательным роботом МПА и необитаемой надводной платформой «КиберБоат-330» (CyberBoat-330), разработанными группой «Гранит-Электрон» и Санкт-Петербургским политехническим университетом.

Необитаемая надводная платформа «КиберБоат-330»


Дрон, в первую очередь, предназначен для мониторинга прибрежных территорий и речных вод. «КиберБоат-330» способен выполнять задание при ветре до 8 баллов и волнах до 4 баллов. Благодаря гибридной силовой установке, запаса энергии платформы хватает на 140 часов, а дальность хода может превышать 500 морских миль (926 км). По словам разработчиков, «КиберБоат-330» оказался «практически непотопляемой машиной». Это свойство достигается за счет высокомолекулярного вспененного полиэтилена внутри его корпуса. Материал сохраняет плавучесть платформы при пробитии армированного пола и сильной деформации внешней конструкции, выполненной из алюминия или карбона, в зависимости от требований заказчика.

По материалам ресурса esut.de

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
АДС
АК-74 "Калашников"
АК-74М
С-300Ф
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