МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть II.

Продолжая освещать итоги Международного военно-морского салона (МВМС 2021, часть I) в Санкт-Петербурге, зарубежные источники отметили, что другая дочерняя компания ОСК – судостроительный завод «Северная Верфь» представила модели многоцелевого корвета «Тигр» проект 20382 и многоцелевого фрегата «Меркур» проекта 22356. На этой верфи были построены упомянутые выше фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящие».

Корвет «Гремящий»

Интересно, что фрегат был первым в своем семействе, оснащенным главной двигательной установкой местного производства, которая заменила продукцию украинского госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» (г.Николаев). Корвет «Гремящий» проекта 20385 отличается от своих предшественников улучшенными атакующими возможностями за счет ракет «Калибр», а также улучшенной системы ПВО. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», как дальнейшее развитие проекта 20380.

В рамках МВМС 2021 «Северная верфь» и Объединенная Двигательная Корпорация (ОДК) подписали контракт на поставку четырех дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350. Объем заказа достиг 12 единиц со сроком поставки до 2025 года.

Дизель-газотурбинный агрегат М55Р

Всего агрегаты М55Р будут установлены на шести фрегатах: «Адмирал Головко», «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». М55Р создавался для замены силовых установок украинского производителя поставленных до 2014 года. По мнению специалистов, российский агрегат выполнен на уровне зарубежных аналогов и превосходит украинскую продукцию по эффективности и сроку службы. Эксперты считают, что с началом серийного производства M55P Россия смогла полностью реализовать программу строительства фрегатов для дальней морской зоны.

Подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 на МВМС 2021

Ведущий российский разработчик подводных лодок – ЦКБМ «Рубин» представит на экспозиции ОСК линейку продукции двойного назначения, как результат программы диверсификации для удовлетворения растущего спроса на беспилотное подводное оборудование. В дополнение к моделям ПЛ проектов 677, 636, «Амур 1650» и «Амур 950» «Рубин» представил ​​целую линейку необитаемых подводных аппаратов (НПА), в том числе «Амулет», «Амулет-2», «Юнона», «Витязь» и «Талисман». Разработчики ожидают, что небольшие и относительно недорогие устройства «Амулет» и «Талисман» будут востребованы как научные подводные устройства. В марте 2021 года они успешно использовались в Комплексной арктической экспедиции «УМКА-21» ВМФ и Русского географического общества. НПА предоставили уникальные данные для исследования шельфовых нефтегазовых месторождений в полярных морях. Сегодня «Рубин» разрабатывает целый комплекс подобного оборудования для сейсморазведки подо льдом и считает эту область очень перспективной.

Санкт-Петербургское Морское бюро машиностроения «Малахит» (СПМБМ «Малахит») представило на МВМС 2021 макет экспортной малой ПЛ берегового действия «Сервал» проекта П-750Б. В качестве главного преимущества проекта была представлена ​​воздушно-независимая энергетическая установка (ВНЭУ) на базе газотурбинного генератора. Поскольку ВМФ России скептически относится к использованию ВНЭУ в связи с ростом строительных и эксплуатационных затрат – рубиновские ПЛ с ВНЭУ типов «Амур-1650» и «Амур-950» предназначены на экспорт. Один из последних проектов, скорее всего, будет участвовать в долгожданном тендере для нового поколения ПЛ ВМС Индии.

Малая подводная лодка «Сервал». Макет

«Сервал» предназначен для борьбы с береговыми целями, уничтожения надводных кораблей и ПЛ противника, скрытой транспортировки, высадки и возвращения разведывательно-диверсионных групп, а также охраны и обороны прибрежных районов и морских границ. По данным конструкторов, «Сервал» при длине 65,5 м имеет водоизмещение 1450 тонн, численность экипажа – 18-20 чел., возможность транспортировки до 16 боевых пловцов.

Корпорация «Ак Барс» - независимый игрок в морской и военно-морской отрасли России. Группа компаний «Ак Барс» (Республика Татарстан) имеет многолетний опыт строительства судов, плавсредств и катеров различного типа и назначения. Их производственные мощности позволяют строить надводные суда длиной до 340 м, шириной до 54 м и общим водоизмещением до 300 000 тонн. Параллельно на стапеле могут строиться до 10 кораблей и катеров в год. На МВМС 2021 корпорация представила основные проекты боевых надводных кораблей, в том числе фрегат «Гепард-3.9», сторожевой корабль проекта 22160, малый ракетный корабль проекта 22800Э, корабли проекта 21635 «САРСАР», а также специальный катер проекта 21980Э.

Кроме того, «Ак Барс» предложил несколько гражданских проектов. В частности, первое полностью спроектированное, построенное и спущенное на воду в России речное пассажирское инновационное судно-СПГ «Чайка», а также новейшее круизное двухпалубное судно проекта 17400.

Продолжение следует…