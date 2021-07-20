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МВМС 2021: новейшие морские вооружения России

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МВМС 2021: новейшие морские вооружения России
МВМС 2021: новейшие морские вооружения России.
Источник изображения: invoen.ru

В конце июня текущего года, в Санкт-Петербурге прошел 10-й Международный военно-морской салон, МВМС 2021. Форум состоялся со строгим соблюдением мер, обусловленных пандемией COVID-19. Успех мероприятия обусловил интерес, проявленный к нему в западными военными СМИ.

В этом году МВМС 2021 развернули в Экспофоруме и на пассажирских терминалах морского порта Северной столицы России. В выставке приняли участие 285 компаний из 13 стран, которые представили свою продукцию на площади более 13 000 кв.м. В порту ВМФ и Пограничная служба РФ продемонстрировали 17 кораблей постсоветской конструкции. В связи с антиковидными мерами широкого посещения не проводилось и пригласительные билеты не распространялись. Основными посетителями стали 27 официальных делегаций из 25 стран, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана и Анголы.

Согласно зарубежным источникам, интерес посетителей вызывали подводные лодки «Санкт-Петербург» проекта 677 и «Петропавловск-Камчатский» проекта 636, фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350, корвет «Гремящий» проекта 20385, малые ракетные корабли «Зеленый дол» проекта 21631, «Одинцово» проекта 22800 и тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий» на МВМС 2021


Международные акценты МВМС 2021

Несмотря на антиковидные ограничения, салон отличался сильными международными акцентами. Как отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр МИХЕЕВ, морское направление российского экспортера вооружений достигло 5,5 млрд. долл. США.

В частности, рассматривается возможность поставки в шесть стран экспортной версии корвета «Каракурт-Э» проекта 22800. Корвет разработан российским «Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Малый ракетный корабль нового поколения (корвет) вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения, что по огневой мощи делает его равным фрегату.

Корвет «Каракурт-Э» проекта 22800. Эскиз


Корвет вооружен ракетным комплексом с вертикальным пуском «Клуб-Н», разработанным ОКБ «Новатор», и имеет многоканальный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЭ» – продукт «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», из состава холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

Береговой тактический ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»


Кроме того, по словам А. МИХЕЕВА, восемь международных заказчиков уже проявили интерес к береговому тактическому ракетному комплексу «Рубеж-МЭ», разработанному «Корпорацией морского приборостроения» совместно с АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» (КТРВ). Поскольку в системе оружие и модули наведения интегрированы на одной платформе, комплекс позволяет находить цель и поражать ее с одного транспортного средства. Также возможно формирование ударной группы в количестве до восьми машин. За счет использования новой унифицированной противокорабельной ракеты Х-35УЭ система является более эффективной, чем ее предшественница береговая ракета «Бал» (также продукт КТРВ).

Корабельные новинки МВМС 2021

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) занимала самую большую выставочную площадку МВМС 2021 площадью 1400 кв.м. Посетители смогли ознакомиться с более чем 40 экспонатами кораблей и морской техники, разработанными и изготовленными дочерними предприятиями ОСК, в том числе важнейшими национальными КБ и верфями. Как сообщил представитель корпорации, в этом году ОСК поставит ВМФ России семь новых и три модернизированных надводных корабля и подводные лодки (ПЛ).

В период с 2022 по 2027 год планируется построить еще восемь кораблей. «Северное проектно-конструкторское бюро» (СПКБ) представило новую версию среднего десантного корабля (СДК) проекта 21810, который предусматривается использовать для транспортировки и высадки войск и военной техники на необорудованное побережье и для тылового обеспечения операций в прибрежных районах или на островах.

Средний десантный корабль (СДК) проекта 21810. Макет


По словам генерального директора СПКБ Андрея ДЬЯЧКОВА, это «обновленная, улучшенная версия СДК, которая, несомненно, заинтересует многих потенциальных покупателей, чьи ВМС действуют в водах с множеством небольших островов и атоллов, куда требуется доставлять грузы». Проект также может использоваться в ходе гуманитарных миссий, поскольку у него есть собственная крановая система, работающая со стандартными морскими контейнерами. Последние, могут размещаться как в трюме, так и на верхней палубе судна. Трюм оборудован механизированной системой перемещения контейнеров для погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, корабль может перевозить до 16 единиц колесной и гусеничной техники. Для доставки грузов и людей на необитаемый берег, дополнительно, будут использоваться два транспортно-грузовых судна длиной 17 м. Всего корабль способен перевозить до 400 тонн различных грузов и до 170 чел. личного состава.

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800


Разработчик установил на проект 57 мм усиленную автоматизированную артиллерийскую  установку АУ-220М «Байкал» и два 30-мм боевых модуля. На корме может размещаться вертолет массой до 12 тонн или БПЛА вертолетного типа. В нем также находится ангар со стапелем для двух десантно-штурмовых лодок  проекта  02800, которые можно спускать и возвращать во время движения корабля.

Продолжение следует…

По материалам ресурса esut.de

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