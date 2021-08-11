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В США рассказали о пожертвованиях для ВМС Украины

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

В 2014 году Украина потеряла 75 процентов кораблей и инфраструктуры собственных Военно-морских сил (ВМС) и в настоящее время фактически вынуждена выстраивать собственный флот «с нуля» по стандартам НАТО, в чем Киеву помогает Вашингтон и его союзники, рассказывает издание Defense News.

В публикации отмечается, что после присоединения Крыма к России 70 процентов рядовых и офицеров уволились или дезертировали из ВМС Украины, которые к тому времени имели всего один фрегат (сторожевой корабль «Гетман Сагайдачный» проекта 11351 «Нерей»).

«Среди самых больших вкладов США — патрульные катера. США обязались пожертвовать пять патрульных катеров типа Island, ранее использовавшихся Береговой охраной, в рамках программы Excess Defense Articles (EDA). Два из них были доставлены в 2018 году, а еще три, одобренные в запросе 2019 года, готовятся к передаче», — пишет издание.

Defense News отмечает, что каждый патрульный катер в длину достигает 34 метра, что составляет четверть длины украинского фрегата, и имеет примерно одну двадцатую от его водоизмещения. «Но катера по-прежнему будут одними из самых крупных кораблей во флоте», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в 2020 году США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров проекта Mark VI, каждый из которых имеет длину около 26 метров и по размеру аналогичен другим патрульным катерам украинского флота. В 2021 году Пентагон утвердил пакет помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов, включающий пару катеров типа Mark VI, артиллерийские радары, предоставление доступа к спутниковым данным и оборудование для оказания медицинской помощи. Позднее Киеву была предоставлена помощь в размере 150 миллионов долларов, включающая, в частности, средства защищенной связи и системы радиоэлектронной борьбы.

Defense News заключает, что с течением времени ВМС Украины будут укрепляться, получая благодаря помощи союзников и партнеров более крупные и мощные корабли.

В мае издание The Drive, ссылаясь на бюджетный запрос на 2022 год, сообщило, что в Пентагоне не намерены замещать катера типа Mark VI напрямую. Задачи, возлагаемые на Mark VI, предлагается переложить на другие корабли ВМС и Береговой охраны США. Экономия бюджетных средств в результате списания данных катеров, которые планируется, в частности, продать, составит 74 миллиона долларов.

В феврале The Drive привело комментарий генерал-майора Корпуса морской пехоты КМП США Трейси Кинга, согласно которому Mark VI бесполезны против таких противников, как Китай и Россия, а также слишком дороги в обслуживании.


Иван Потапов

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Россия
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