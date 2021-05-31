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ВМС США подтвердили бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров

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Источник изображения: Фото: Joshua Scott / U.S. Navy

Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили свои планы по списанию новейших патрульных катеров проекта Mark VI, самый старый из которых был приобретен военными шесть лет назад, сообщает издание The Drive, ссылаясь на бюджетный запрос на 2022 год.

Согласно данному документу, в Пентагоне не намерены замещать Mark VI напрямую. Задачи, возлагаемые на Mark VI, предлагается переложить на другие корабли ВМФ и Береговой охраны США. Экономия бюджетных средств в результате списания данных катеров, которые планируется, в частности, продать, составит 74 миллиона долларов.

В феврале The Drive привело комментарий генерал-майора Корпуса морской пехоты КМП США Трейси Кинга, согласно которому Mark VI бесполезны против таких противников, как Китай и Россия, а также слишком дороги в обслуживании.

В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные корабли Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
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