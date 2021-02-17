США признали бесполезными продаваемые Украине списываемые катера

Военно-морские силы (ВМС) США из-за бесполезности против потенциальных противников и дороговизны планируют списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, самый старый из которых был приобретен военными всего шесть лет назад, сообщает The Drive.

Издание пишет, что все 12 таких катеров могут быть выведены из состава флота к концу текущего года. Согласно The Drive, ВМС США планируют продажу катеров. «В сценариях военных действий против равных наций [таких как Россия или Китай] считалось, что Mark VI на самом деле не нужны (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)», — приводит издание комментарий генерал-майора Корпуса морской пехоты (КМП) США Трейси Кинга, добавившего, что «катера дороги в обслуживании».

В июле 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. По его словам, шесть катеров уже готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные суда Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.

Иван Потапов