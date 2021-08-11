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ТАСС

В ФСВТС отметили большой опыт нового главы "Калашникова" в экспорте военной продукции

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Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Кроме того, у Владимира Лепина "есть большой опыт управления оборонными предприятиями", добавили в федеральной службе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Избранный генеральным директором Группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Лепин имеет большой опыт в организации экспорта продукции военного назначения. Об этом рассказал ТАСС во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Владимир Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также к внедрению современных технологий", - сказал глава ФСВТС.

Как добавил Шугаев, у Лепина большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в сфере организации экспорта отечественной продукции военного назначения.

"Возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж. Под его руководством концерн "Техмаш" в 2018 году начал свою внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества, и уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сообщил Шугаев.

Ранее Лепин занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ГК "Калашников".

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