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РИА Новости

Глава ФСВТС Шугаев: экспортный потенциал "Калашникова" с приходом Лепина раскроется полностью

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : ФСВТС

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

О грядущем назначении ранее сегодня рассказал источник агентства в оборонно-промышленном комплексе. Совет директоров, по его словам, назначен на 10 августа, на этом посту Лепин может сменить Дмитрия Тарасова.

"Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в организации экспорта отечественной продукции военного назначения. Так, возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж", - сказал Шугаев.

Он отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества.

"И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сказал директор ФСВТС.

По его словам, Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также внедрению современных технологий.

Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Концерн Калашников
Сплав НПО
Техмаш НПК
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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