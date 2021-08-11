Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике и пройдет по трассам Севморпути

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

Участники похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север. За несколько дней до выхода экипажи провели учения по связи, по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.