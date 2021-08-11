Войти
РИА Новости

Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике и пройдет по трассам Севморпути

205
0
0
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 10-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - говорится в сообщении.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Поход выполняется "для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике". Североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

Участники похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север. За несколько дней до выхода экипажи провели учения по связи, по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие, а также по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

Состав отряда на первом этапе будет представлен большим противолодочным кораблем "Североморск", спасательно-буксирным судном "Памир" и танкером "Сергей Осипов". На других этапах в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
02.08.2021
Атомный ледокольный флот России увеличат в несколько раз
14.12.2020
Боевой корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в Североморск
31.05.2019
Российские корабли вернулись в Североморск после учений "Баренц-2019"
14.08.2018
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море
09.09.2014
Россия выстраивает оборону по периметру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины