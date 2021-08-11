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Интерфакс-АВН

Армия России за полгода получила почти 140 единиц бронетехники, включая танки Т-90М "Прорыв"

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Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв».
Источник изображения: function.mil.ru

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска и ВДВ получили за полгода почти 140 единиц новой и отремонтированной бронетанковой техники, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах сухопутных и воздушно-десантных войск поставлены 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", - заявил Криворучко во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Он отметил, что также поставлены 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей, 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В свою очередь исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин сообщил, что "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц".

По словам исполнительного директора "Курганского машиностроительного завода" Петра Тюкова, в войска также поступили 60 боевых машин пехоты БМП-3.

Кроме того, "Уралтрансмаш" передал 7 единиц 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19М2 в арсенал хранения ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа, сказал гендиректор завода Дмитрий Семизоров.

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Россия
Продукция
БМП-3
Мста-С
Т-90 "Владимир"
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Курганмашзавод
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