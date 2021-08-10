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Российская газета

Специалисты Минобороны возводят около 4 тысяч зданий и сооружений

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Строительство военных объектов
Строительство военных объектов.
Источник изображения: Артем Краснов / Коммерсантъ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с начала 2021 года возводят в разных точках страны 4 тыс. объектов различного назначения. На стройках Минобороны ежедневно задействованы около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники. Как сообщили в министерстве, запланирован ввод в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений. Из них 1617 зданий уже построены и многие сданы под ключ.

"Среди них самый северный в мире бассейн на архипелаге Франца Иосифа в Арктике, новые места дислокации кораблей Каспийской флотилии в Дагестане, современное служебное жилье для десантников в Туле и подводников Тихоокеанского флота на Камчатке", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что военные строители реализуют и гражданские проекты. Так, в Крыму в короткие сроки были проложены два водовода и создана современная гидротехническая инфраструктура. Кроме того, был обновлен легендарный музейный комплекс в бухте "Балаклава".

Также в Тульской области идет строительство крупнейшего онкологического центра, в Дагестане по программам "Образование" и "Демография" возводятся школы и детские сады, а в Кызыле завершено строительство нового консультативно-диагностического центра.

В новых фондах старейшего в России, легендарного кадетского корпуса в Омске, 1 сентября начнется учебный год. Откроются спортивные комплексы ЦСКА, включая самый большой в Европе скалодромный центр. "Каждый год от Калининграда до Курильских островов, от Крыма до Арктики в интересах Вооруженных Сил вводится в эксплуатацию более 3 тысяч различных зданий и сооружений", - сообщили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что военно-строительный комплекс Минобороны не только национальный лидер в строительной отрасли, но и одна из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур.


Александр Степанов

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