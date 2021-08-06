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Интерфакс-АВН

Военный источник опроверг информацию СМИ о нештатной ситуации у российской атомной подлодки "Орел" у датского острова

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АПЛ "Орел"
АПЛ "Орел".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Информация о том, что у российской атомной подлодки "Орел" произошла нештатная ситуация и она потеряла ход у датского острова, недостоверна, сообщил российский военный источник.

"АПЛ "Орёл" в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота. В настоящее время АПЛ "Орёл" выполняет задачи по предназначению", - сказал источник.

"Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка "Орёл" 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

Атомная подлодка "Орел" в конце июля на короткое время потеряла ход близ датского острова Сейерё, сообщил The Barents Observer.

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Страны
Дания
Россия
Продукция
К-266 Орёл
Проекты
СФ
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