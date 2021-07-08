Войти
Российская газета

Датского монтажника поразил размер российской подлодки

243
0
0
Источник изображения: rg.ru

Датское телевидение опубликовало видео, снятое монтажником Мадсом Кристенсеном с моста через пролив Большой Бельт в тот момент, когда под ним проходила атомная подводная лодка Северного флота "Орел".

- Я давно работаю на Большом Бельте и встречал разные суда: большие контейнеровозы и прочее. Видел и подводные лодки. Но таких огромных - никогда, - признался Кристенсен телеканалу TV2. Он снял корабль на телефон, а затем зашел на сайт мониторинга морского трафика и был поражен, не обнаружив там следов подлодки.

Во вторник "Орел" увидели у своих берегов жители провинции Западная Зеландия.

- Становится традицией, что в начале июля корабли ВМФ России проходят датскими территориальными водами, чтобы попасть на военно-морской парад. Пока они остаются в рамках Международной морской конвенции, они имеют право здесь находиться, - объяснил глава датского морского командования Пер Ринг Хенриксен.

Согласно конвенции, субмарины должны двигаться в чужих водах без остановок в надводном положении.

АПЛ "Орел" - подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей", предназначенный для борьбы с авианосными группировками противника. 154-метровая субмарина водоизмещением 24 тысячи тонн вооружена 24 крылатыми ракетами "Гранит", может ложиться на дно и проламывать арктический лед. За округлые формы российские подводники прозвали лодки типа "Антей" "батонами".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Гранит
К-266 Орёл
Проекты
949А Антей
Арктика
СФ
Похожие новости
30.06.2021
Греческий бог на русской службе
21.09.2020
Цефалоподы атакуют косаток
09.06.2020
Парадный выход: что нового покажут на главном военно-морском смотре
30.07.2018
Северный флот подвести не должен
28.01.2016
АПЛ "Орел", пострадавшая от пожара на "Звездочке", до конца года будет передана ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ