Датского монтажника поразил размер российской подлодки

Проход АПЛ Северного флота "Орел" датским проливом Большой Бельт. Видео: https://t.co/KZxofP90pU pic.twitter.com/gckIi9Lh5Y — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 7, 2021

Датское телевидение опубликовало видео, снятое монтажником Мадсом Кристенсеном с моста через пролив Большой Бельт в тот момент, когда под ним проходила атомная подводная лодка Северного флота "Орел".

- Я давно работаю на Большом Бельте и встречал разные суда: большие контейнеровозы и прочее. Видел и подводные лодки. Но таких огромных - никогда, - признался Кристенсен телеканалу TV2. Он снял корабль на телефон, а затем зашел на сайт мониторинга морского трафика и был поражен, не обнаружив там следов подлодки.

Во вторник "Орел" увидели у своих берегов жители провинции Западная Зеландия.

- Становится традицией, что в начале июля корабли ВМФ России проходят датскими территориальными водами, чтобы попасть на военно-морской парад. Пока они остаются в рамках Международной морской конвенции, они имеют право здесь находиться, - объяснил глава датского морского командования Пер Ринг Хенриксен.

Согласно конвенции, субмарины должны двигаться в чужих водах без остановок в надводном положении.

АПЛ "Орел" - подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей", предназначенный для борьбы с авианосными группировками противника. 154-метровая субмарина водоизмещением 24 тысячи тонн вооружена 24 крылатыми ракетами "Гранит", может ложиться на дно и проламывать арктический лед. За округлые формы российские подводники прозвали лодки типа "Антей" "батонами".

Антон Валагин