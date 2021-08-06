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ЦАМТО

Время загрузки полетных заданий в авиационные средства поражения на Су-34 сокращено в три раза

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Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 5 августа. Время загрузки полетных заданий в авиационные средства поражения на фронтовом бомбардировщике Су-34 сокращено в три раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам посещения НАЗ им. В.П.Чкалова.

Как отметил глава военного ведомства во время осмотра цеха окончательной сборки самолетов Су-34, где собираются улучшенные машины и дорабатываются строевые самолеты этого типа, "Минобороны не первый год занимается разработкой, освоением и проверкой высокоинтеллектуальной техники, где во многом внедрены и применены последние достижения в области искусственного интеллекта. Причем возможности таких образцов техники были подтверждены в Сирии".

"В частности, речь идет о самолетах Су-34. Без подробностей скажу, что освоены новые, современные, очень эффективные виды вооружения и разведки. У нас на этом самолете достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали – доведение полетного задания до вооружения сократили почти в три раза. За это я говорю спасибо и заводу, и конструкторам", – отметил министр обороны.

"Полетное задание мы вводили до вылета, и пока мы летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета", – цитирует главу военного ведомства Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Экипаж – 2 человека. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.

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