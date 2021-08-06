"Ростех": российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью и в непогоду

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", предприятие которого КРЭТ разработало аппаратуру.

"Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках. Основа устройства – цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления", - рассказали в "Ростехе".

Прибор может использоваться в ВДВ, МЧС или парашютистами Авиалесохраны, уточнили там.

"Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства", - прокомментировал разработку генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.

При групповом десантировании навигаторы синхронизируются между собой, позволяя командованию оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы, рассказали в "Ростехе".