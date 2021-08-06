Войти
РИА Новости

"Ростех": российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью и в непогоду

223
0
+2
Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", предприятие которого КРЭТ разработало аппаратуру.

"Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках. Основа устройства – цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления", - рассказали в "Ростехе".

Прибор может использоваться в ВДВ, МЧС или парашютистами Авиалесохраны, уточнили там.

"Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства", - прокомментировал разработку генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.

При групповом десантировании навигаторы синхронизируются между собой, позволяя командованию оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы, рассказали в "Ростехе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
МЧС
Ростех
Похожие новости
04.01.2016
Год новых разработок
03.06.2015
КРЭТ модернизировал самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров на судах в открытом море
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
18.12.2014
К взлету готовы
08.07.2014
Заметки с HeliRussia 2014
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям