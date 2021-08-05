Названы сроки пуска «уничтожающей США» российской ракеты

Первый испытательный пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» состоится осенью текущего года. Сроки старта данной МБР назвал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск "Сармата" в рамках ЛКИ (летно-конструкторские испытания — прим. «Ленты.ру»), предположительно, состоится осенью, второй — в конце 2021 года», — сказал собеседник.

В ноябре 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков написал в «Военно-промышленном курьере», что Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее средствами, в частности, торпедами с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелыми МБР «Сармат».

К настоящему времени проводились лишь бросковые испытания данной ракеты.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, на боевое дежурство «Сармат» будет поставлен в 2022 году.

Иван Потапов