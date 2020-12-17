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Названы сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) назвали сроки постановки межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» на боевое дежурство. Об этом командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, в настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса. Генерал-полковник подчеркнул, что в Ужурском ракетном соединении уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Каракаев также добавил, что в 2022 году ракетный комплекс «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.

Ранее китайский портал Sina посчитал новые российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» чрезвычайно опасными. В издании сочли, что перевооружение ракетных войск России на эти модели ставит США в безвыходное положение. Портал утверждает, что, несмотря на заявления Соединенных Штатов о самой совершенной системе обороны в мире, они не смогут перехватить высокоскоростной «Авангард», и это делает ракету «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

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