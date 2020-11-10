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В России назвали способ уничтожить США

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Источник изображения: Фото: Николай Мошков / ТАСС

Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Это может быть создание группировки сил, способных уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — уверяет автор.

Потенциальными носителями таких боеприпасов называются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». «Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков», — пишет Сивков.

По его мнению, испытание и развертывание подобного оружия может стать асимметричным ответом России на выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В июле Сивков заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».

В ноябре 2019 года Сивков заявил, что нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.

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Сармат МБР
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СНВ-3
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1 комментарий
№1
10.11.2020 02:13
Раз в год выдает толковую военную идею. В этот раз идея покойного Сахарова А.Д. больше подходит(он предлагал цунами в том же месте) но там может в итоге половину США разрушить, оторвать Калифорнии островом и местные хуацяо перейдут в Китай.
Нам не нравится это.
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