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ТАСС

Армейский спецназ РФ и Узбекистана проводит учения со стрельбами у границы с Афганистаном

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Российский спецназ
Российский спецназ в аэропорту Бельбек.
Источник изображения: Шамиль Жуматов / Reuters

В тренировках принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Узбекистана провели разведку горной местности и отработали устройство засад на совместных учениях на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

В учениях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан. Миротворцы и спецназ ЦВО из Самары переброшены самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. Российские военные будут выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной.

"Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Затем огневые группы выполнили упражнения армейской тактической стрельбы. Военнослужащие двух стран провели разведывательно-поисковые действия в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особое внимание в ходе слаживания уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения.

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