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РИА Новости

Замглавы МИД Грушко: США хотят сделать Россию ответственной за возможную эскалацию в Черном море

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке крайне опасно и представляет собой попытку переложить ответственность за разжигание конфликта в Черном море, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

Ранее адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США ударить первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.

"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", — сказал Грушко.

По его словам, напряженность в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости от российских рубежей.

"Где Черное море и где США?", — добавил он.

Восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов, добавил Грушко.

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Россия
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