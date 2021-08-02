Правительство выделило Минобороны средства на реконструкцию фортов "Александр I" и "Кроншлот"

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение Минобороны средств на реконструкцию береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот" в Кронштадте, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства для проведения первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального значения береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот".