В «Роскосмосе» рекомендовали приступить к созданию национальной орбитальной станции

Главные конструкторы заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года и призвали предусмотреть в Федеральной космической программе — 2025 создание проекта национальной орбитальной станции, а до тех пор поддерживать работу российского сегмента МКС.

Совет Главных конструкторов во время сегодняшнего совещания Научно-технического совета «Роскосмоса» назвал рискованной идею использовать МКС, особенно российский сегмент, после 2024 года из-за устаревания большей части оборудования.

Чтобы продолжить освоение космоса, эксперты предложили построить собственный пилотируемый комплекс на низкой околоземной орбите. «Создаваемая с использованием новых технологий РОСС (Российская орбитальная служебная станция. — Прим. ред.) должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», — следует из пресс-релиза на сайте госкорпорации.

Поскольку к 2028 году хотят прекратить эксплуатировать российский сегмент МКС, конструкторы рекомендовали предусмотреть проект РОСС в космической программе на 2025-й — как независимой национальной станции или пока все же в составе международной.

Россия неоднократно заявляла о планах выйти из проекта МКС. Как отметил в апреле вице-премьер Юрий Борисов, Москва предупредит иностранных партнеров о том, что решила создавать собственную станцию. До этого ракетно-космическая корпорация «Энергия», разработчик пилотируемых «Союзов» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс», также сообщала о риске разрушения станции и предлагала отказаться от дальнейшего участия в программе.

В ноябре «Роскосмос» хочет запустить узловой модуль «Причал», его уже отправили на Байконур. Вероятно, потом часть станции дооснастят научно-энергетическим модулем и отделят получившееся «ядро» вместе с новой орбитальной лабораторией «Наука». Также в планах — базовый и шлюзовой модули, а с 2030-го намерены запустить целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.

История МКС

Международную пилотируемую орбитальную станцию начали создавать более 20 лет назад. В 1998 году вывели функционально-грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция в лице астронавта NASA Уильяма Шеперда и российских космонавтов Юрия Гридзенко и Сергея Крикалева стартовала в октябре 2000-го. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сейчас там работает 65-я по счету экспедиция, в том числе космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Поначалу станцию предполагали использовать до 2015 года, но потом срок продлили до 2020-го, а затем и до 2024-го. Партнеры — Россия, Канада, США, Япония и десять государств Европейского космического агентства — рассматривали вопрос эксплуатации МКС до 2028-2030-х. К 2017 году на создание и поддержание программы потратили почти 122 миллиарда долларов (Соединенные Штаты вложили около 82 миллиардов, Россия — более девяти миллиардов (хотя использовала 33 процента ресурсов космической станции), Европа — порядка 13 миллиардов, Япония — практически 15 миллиардов, а Канада — 2,8 миллиарда). На ежегодное обслуживание уходило по пять миллиардов.