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РКК «Энергия» призвала отказаться от участия в программе МКС и работать над национальной станцией

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Вид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС.
Источник изображения: ESA, Luca Parmitano

В российской корпорации заявили, что к 2025 году Международную космическую станцию ожидает «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов».

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, разработчик пилотируемых «Союзов» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс», сообщила о риске разрушения Международной космической станции и предложила отказаться от дальнейшего участия в ее программе. С таким заявлением выступил первый заместитель генерального директора предприятия Владимир Соловьев на вчерашнем заседании Совета Российской академии наук.

Он напомнил, что до 2025 года у России есть обязательства по МКС, однако уже сегодня очевидно, что элементы станции «серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации». «Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. <…> Траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 миллиардов рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — подчеркнул Соловьев.

По словам летчика-космонавта, теперь стоит сосредоточиться на реализации и развертывании Российской орбитальной служебной станции. Согласно проекту РОСС, который представил Соловьев (не впервые), ее видят с открытой архитектурой и неограниченным сроком эксплуатации благодаря заменяемости модулей (их будет около трех-семи штук). На станции смогут находиться от двух до четырех членов экипажа — более того, чтобы снизить объемы финансирования и воздействие радиации на людей, РОСС предполагает и беспилотный режим, а космонавты будут работать так называемым вахтовым методом.

В задачи РОСС входят исследования и эксперименты, дистанционное зондирование, связь и навигация, выявление техногенных катастроф, геологическая разведка, мониторинг лесного хозяйства и, что особенно интересно, космический туризм. Выводить модули на орбиту хотят с помощью ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5»: это предполагают начать после 2024 года.

В «Роскосмосе», комментируя заявления первого замгендиректора «Энергии», сообщили, что к переговорам с партнерами по Международной космической станции, в том числе с NASA, о ее дальнейшей эксплуатации (или завершении работы) приступят в новом году. «Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами», — объяснили представители пресс-службы госкорпорации.

В ведомстве Дмитрия Рогозина также отметили, что действительно ожидают от «Энергии» «предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции», чтобы рассмотреть проект на научно-техническом совете.

Международную пилотируемую орбитальную станцию начали создавать более 20 лет назад, в уже далеком 1998-м, когда вывели функционально-грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция в лице астронавта NASA Уильяма Шеперда и российских космонавтов Юрия Гридзенко и Сергея Крикалева стартовала в октябре 2000 года. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сейчас там работает уже 63/64-я по счету экспедиция.

Поначалу станцию предполагали использовать до 2015 года, но потом срок продлили до 2020-го, а затем и до 2024-го. Теперь партнеры (Россия, Канада, США, Япония и десять государств Европейского космического агентства) решают, можно ли продолжить эксплуатировать МКС до 2028-2030-х.

В общей сложности к 2017 году на ее создание и поддержание потратили почти 122 миллиарда долларов (Соединенные Штаты вложили около 82 миллиардов, Россия — более девяти миллиардов (хотя использовала 33 процента ресурсов космической станции), Европа — порядка 13 миллиардов, Япония — практически 15 миллиардов, а Канада — 2,8 миллиарда). При этом на ежегодное обслуживание станции уходит по пять миллиардов (четыре миллиарда выделяет NASA).

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