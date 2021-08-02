«Роскосмос» заявил о дополнительных рисках эксплуатации российского сегмента МКС

Эксплуатацию российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС) планируется завершить к 2028 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендацию Научно-технического совета «Роскосмоса».

Согласно выводам консультативного органа госкорпорации, «Роскосмосу» следует приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). «Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», — заявили специалисты.

Согласно совету главных конструкторов, «в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски».

В апреле руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства РОСС будет использоваться Научно-энергетический модуль, изначально созданный для МКС.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.

Иван Потапов