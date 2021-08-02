Эстония и США договорились обмениваться информацией о ситуации на литовско-белорусской границе

Таллин. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны США Колин Каль и министр обороны Эстонии Кусти Салм договорились о регулярном обмене информацией о том, что происходит на литовско-белорусской границе, сообщило в субботу министерство обороны Эстонии.

"Для нас важно, чтобы наши ключевые союзники, такие как США, разделяли одинаковое понимание ситуации на литовско-белорусской границе, которая оказывает влияние как на страны Балтии, так и на Европу в целом", - цитирует ведомство Салма.

В сообщении отмечается, что Каль и Салм считают важным обмениваться информацией о происходящем на литовско-белорусской границе, "чтобы предотвратить эскалацию событий в ситуации, когда в России и Белоруссии вскоре начнутся антизападные широкомасштабные учения "Запад", а на границе с Украиной по-прежнему находятся размещенные там весной части вооруженных сил России".

В ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание, что "происходящее на литовско-белорусской границе было не миграционным кризисом в обычном понимании, а гибридной атакой, организованной белорусским режимом с целью дестабилизировать Литву и разрушить единство между союзниками".

Также отмечалось, что "роль России в сложившейся ситуации требует более детального изучения".

Минобороны назвало оборонное сотрудничество США и Эстонии "тесным и многогранным".

Ведомство напомнило, что США в этом году на европейских учениях Defender доставили в Эстонию реактивные системы залпового огня, в Эстонии была совершена высадка воздушного десанта численностью в 700 военнослужащих, в конце прошлого года была проведена совместная операция в области киберобороны Hunt Forward.