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Naked Science

Россия спустила на воду новую многоцелевую атомную подлодку «Красноярск»

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Источник изображения: naked-science.ru

В Северодвинске спустили на воду новый корабль проекта 885М. На сегодня это самый совершенный тип многоцелевых атомных субмарин в арсенале России.

О спуске на воду новой атомной подводной лодки сообщил ТАСС. Субмарину вывели из эллинга и спустили на воду на предприятии «Севмаш» (Северодвинск, Архангельская область). Команду на вывод получили от гендиректора предприятия Михаила Будниченко. После этого по традиции бутылку шампанского о борт корабля разбил его будущий командир капитан второго ранга Иван Артюшин. Согласно ранее озвученным данным, лодка вступит в строй в 2022 году.

Субмарина К-571 «Красноярск» стала третьим кораблем проекта 885М и четвертым, если говорить о всем семействе лодок проекта «Ясень/ Ясень-М». Первая субмарина проекта 885М вступила в строй в мае. Самая первая АПЛ серии — К-560 «Северодвинск» — была спущена на воду в 2010-м и вошла в строй в 2014 году.

«Красноярск»

Источник изображения: ТАСС

Субмарины этого типа — единственные российские многоцелевые подлодки четвертого, последнего на сегодня поколения. Среди прочего их отличает еще меньший уровень шума, что повышает боевые качества.

В Советском Союзе планы по созданию подлодок четвертого поколения приняли в конце 1980-х, однако реально первые проекты появились только через десять лет: упомянутый «Северодвинск» заложили в 1993-м.

Новые российские АПЛ четвертого поколения можно считать условными аналогами американских «Сивулфа» и «Вирджинии», которые тоже относят к новому поколению субмарин.

Что касается конкретно проекта 885М, то в открытых источниках фигурировали разные данные. Предполагается, что новый подтип несколько меньше «Северодвинска». Вооружение, вероятно, не изменилось: АПЛ имеют восемь шахт для противокорабельных ракет типа «Оникс» и крылатых «Калибров», а также десять торпедных аппаратов.

АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»

Источник изображения: wikipedia

Важная особенность проекта — потенциальная возможность применять новую гиперзвуковую ракету «Циркон», которую Россия сейчас активно испытывает. О новых тестах стало известно в июле. Роль носителя сыграл фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков»: ракета развила скорость М=7, дальность ее полета превысила 350 километров.

Если планы не поменяются, принять комплекс на вооружение хотят в ближайшие годы. Первым носителем ракеты должен стать фрегат «Адмирал Головко». На ходовые испытания он должен выйти в 2022 году. Тогда же фрегат могут передать заказчику.

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Красноярск АПЛ
П-800 Оникс
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