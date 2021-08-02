Миротворцы и спецназ РФ переброшены в Узбекистан на учения у границы с Афганистаном

Военнослужащие будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях, на которых будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с Вооруженными силами Республики Узбекистан. В ходе практических действий совместных учений военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства", - говорится в сообщении.

В ЦВО добавили, что доставка военнослужащих, оружия, вещевого имущества из Самары осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

В учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих ВС РФ и Узбекистана. Они пройдут с 30 июля по 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.