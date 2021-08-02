Войти
ТАСС

Миротворцы и спецназ РФ переброшены в Узбекистан на учения у границы с Афганистаном

343
0
0
Российский спецназовец, вооружённый гранатомётом 6Г30
Российский спецназовец, вооружённый гранатомётом 6Г30.
Источник изображения: К. Лазарев

Военнослужащие будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях, на которых будут отрабатывать задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с Вооруженными силами Республики Узбекистан. В ходе практических действий совместных учений военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства", - говорится в сообщении.

В ЦВО добавили, что доставка военнослужащих, оружия, вещевого имущества из Самары осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

В учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих ВС РФ и Узбекистана. Они пройдут с 30 июля по 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением военной техники, в том числе авиационной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Узбекистан
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.07.2021
Самолеты Ил-76 доставят БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан для участия в учениях
20.09.2019
Учения "Центр-2019": БПЛА "Груша", комплексы "Ирония" ВДВ и китайские истребители
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
01.02.2017
Южный авиационный форпост Казахстана
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:24
  • 94
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета