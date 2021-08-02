Торпедное оружие ВМС Турции: состояние и перспективы. Часть III.

Завершая рассмотрение образцов торпедного вооружения ВМС Турции [часть I и часть II ] обратимся к национальным программам в этой области.

Свой первый шаг в развитии торпедных систем Анкара сделала 8 мая 2009 года, когда под патронажем Управления оборонной промышленности (SSB) была подписана национальная программа разработки тяжелой торпеды «Акья» (AKYA). Главным подрядчиком проекта выступила компания Roketsan и ряд других местных предприятий. В рамках программы Roketsan проектирует боевую часть (БЧ) и систему самонаведения, компания Meteksan Defense отвечает за матрицу гидроакустических излучателей («мокрый конец» ГАС), а инженеры Koç Information and Defense Technologies разрабатывают датчики самонаведения по спутной струе, систему подводного обнаружения и позиционирования испытательного торпедного полигона, генераторы акустических сигналов и подводные акустические модели.

По сообщениям турецких источников, первые успешные испытательные стрельбы 533-мм торпеды «Акья» без БЧ и активно-пассивного акустического гидролокатора состоялись в Мраморном море 11 июля 2013 года при поддержке Центрального командования военно-морских исследований Турции (Turkish Naval Research Center Command, TNRCC). Соглашение о второй фазе проекта «Акья» SSB и Roketsan подписали в июле 2016 года. Документ предусматривал изготовление прототипа и подготовку критически важных подсистем торпеды к серийному производству в соответствии с возможностями турецкой промышленности. По предварительным расчетам затраты на производство одной торпеды «Акья» будут ниже, чем на закупку тяжелых торпед DM2A4 и Mk48 Mod 6AT.

Процесс квалификации торпеды «Акья» продолжается до сих пор. Одно из её последних испытаний состоялось 20 декабря 2019 года. Во время тестирования торпеду впервые оснастили активно-пассивной ГАС. Стрельба проводилась из детальной копии 533-мм торпедного аппарата, установленной на подводной испытательной платформе, на глубине 40 м. Реплику подобного ТА сотрудники турецкой государственной организации TÜBİTAK продемонстрировали 4 ноября 2019 года в ходе международного симпозиума по квалификационным испытаниям. По данным TÜBİTAK копия полностью соответствует подлинному 533-мм ТА и позволяет проводить подводные испытания как крылатых ракет (ATMACA B1/B2 и GEZGİN), так и тяжелых торпед «Акья».

Тяжелая торпеда «Акья»

Командование подводными силами планирует использовать «Акья» в качестве первой альтернативы «классическим» торпедам (Mk14, Mk23, Mk37 Mod 2, Mk37 Mod 3, SST-4 Mod 0 и Mk24 Mod 2 TigerFish) ВМС Турции. «Акья» – это тяжелая управляемая по оптоволоконному кабелю торпеда с батарейным питанием (использование топлива Otto Fuel II не рекомендуется). Торпеда оснащена активно-пассивной ГАС, магнитным датчиком приближения (в перспективе вероятна замена на акустический датчик приближения) и датчиком самонаведения по спутному следу.

По замыслу БЧ торпеды (от 350 до 380 кг) должна разрушать структурную целостность цели без физического контакта. Для поражения корабля противника подрыв «Акья» производится в нескольких метрах от его корпуса, что вызовет разрушение под действием давления, создаваемого взрывом. По оценкам экспертов, параболическая конструкция носа «Акья», датчик самонаведения и конфигурация БЧ свидетельствуют о том, что торпеда разработана в первую очередь для поражения надводных целей.

Завершение подготовки тяжелой торпеды «Акья» к этапу серийного производства планировалось к концу 2020 года. Для испытания торпеды с подводной лодки планируется задействовать ПЛ типа «Превезе», оснащенную СБУ MÜREN. Согласно плану, первая стрельба «Акья» с СБУ MÜREN намечалась на начало 2021 года.

Тяжелая торпеда «Акья» ВМС Турции

Тактико-технические характеристики тяжелой торпеды «Акья» (AKYA)

Назначение: официально торпеда имеет двойное назначение (ASuW/ASW), особенности же конструкции свидетельствуют о предпочтении надводных целей (ASuW).

Калибр: 533 мм / 21 дюйм.

Длина: не более 6,6 м (по стандартам НАТО длина 533 мм ТА составляет 6,6 м).

Масса: 1,4 - 1,6 тонны.

Силовая установка: электрическая, батарея (вероятно) серебряно-цинковая (AgO-Zn).

Движитель: два гребных винта на одной оси, вращающихся в противоположных направлениях.

Максимальная скорость: 40 узлов.

Дальность стрельбы на максимальной скорости: 15 км.

Наведение: тип «выстрелил-забыл», активно-пассивная ГАС + оптоволоконный кабель + датчик магнитного приближения (в будущем акустический датчик) и датчик самонаведения по спутному следу.

Конструкция: металлический корпус и обтекатель из волокна.

ГАС: конформный сонар внутри параболического носового конуса торпеды из волокнистого материала (параболическая конструкция носа снижает шумы торпеды и кавитации).

Боевая часть: ожидается использование более тяжелой боеголовки (350–380 кг), чем у немецкой торпеды DM2A4 (260 кг PBX).

Прочие проекты в области торпедных вооружений

Помимо национальной программы тяжелой торпеды «Акья» в Турции проводятся исследования по разработке легких и антиторпед. Ведущее положение в этом секторе занимает компания Aselsan. В 2014 году ею начат проект антиторпеды «Торк» (TORK), а позднее на выставке IDEF-2017 Aselsan представила макет первой национальной легкой торпеды под обозначением «Орка» (ORKA).

Антиторпеда «Торк» предназначена для уничтожения вражеских торпед с акустическим самонаведением, с наведением по проводам и без проводов, запускаемых по надводным кораблям и подводным лодкам. По данным производителя, используя передовые алгоритмы перехвата, система самонаведения (ССН) антиторпеды позволяет точно определить местонахождение торпедной угрозы, сближаться с ней, постоянно измеряя расстояние до цели, и взрываться на требуемом удалении от торпеды противника. Согласно Aselsan, калибр «Торк» около 300 мм, длина 3 м и масса около 200 кг.

Антиторпеда «Торк»

Первые эксплуатационные испытания, проведенные в море с системой «Торк», оснащенной пассивной ГАС, завершились в начале сентября 2018 года. В ходе тестов гидролокатор успешно идентифицировал цели, а ССН уверенно направляла антиторпеду навстречу угрозам. Последующие пробы пассивной ССН производства Aselsan получили положительную оценку. В результате первая фаза разработки, подразумевавшая возможность физического контакта с целью (Hard Kill), успешно завершилась в последнем квартале 2018 года.

Второй этап проекта направлен на превращение «Торк» в учебную торпеду. Помимо того, продолжатся работы по локализации элементов изделия. В частности, уже локализованы литий-ионная (Li-Ion) батарея (разработана специальная АКБ с потребляемым током 100А), ГАС с АФАР, приводы управляющих поверхностей и винты. Предыдущая АКБ «Торк» типа COTS была заменена на литий-ионную АКБ производства Aspilsan. Новую АКБ, а также систему управления батареями, разработанную в сотрудничестве Aselsan-Aspilsan, намечено протестировать на «Торк» в ходе второго этапа. На втором этапе также планируется разработать активную ССН и увеличить диаметр «Торк» до стандартного калибра легкой торпеды 324 мм. Увеличение объема корпуса антиторпеды приведет к сокращению её длины. В результате появится возможность применения «Торк» из легких ТА Mk-32, используемых надводными боевыми кораблями.

Третий этап проекта предполагает дальнейшую доработку изделия, интеграцию БЧ и АКБ. В конечном варианте БЧ «Торк» должна подрываться в непосредственной близости от вражеской торпеды, нейтрализуя угрозу с помощью создаваемого взрывом давления. Следовательно, физический контакт «Торк» с вражеской торпедой не потребуется. Согласно текущему календарю, опытный образец антиторпеды с активной ССН и учебной БЧ планируется подготовить в ближайшие три года.

На начальном этапе эксплуатации антиторпеда «Торк» предназначена для применения совместно с турецкой системой противоторпедной защиты надводных платформ «Хизир» (HIZIR). В будущем также ожидается версия «Торк» для пуска с ПЛ. В настоящее время ССН, приводы рулевого управления, винты (Aselsan) и АКБ (Aspilsan) являются национальной продукцией. Aselsan также ведет разработку учебной боевой части.

Легкая торпеда «Орка»

Поскольку принцип работы, размеры и компоненты системы «Торк» имеют характеристики, аналогичные легким торпедам, представленный Aselsan в 2017 году макет легкой торпеды «Орка» базируется на этом проекте. Согласно турецким источникам, некоторые из наиболее важных подсистем «Торк» (двигатель, рулевое управление, системы наведения и управления) предполагается использовать в легкой торпеде без каких-либо изменений. В соответствии с заявленными требованиями, национальная легкая торпеда должна применяться из существующих ТА военных кораблей, с противолодочных вертолетов и самолетов базовой патрульной авиации и иметь возможности, аналогичные легким торпедам Mk46 и Mk54.

Легкая торпеда «Орка»

В соответствии с перспективным планом, который в октябре 2019 года в Анкаре представил глава Aselsan Naval Systems Group Бехчет КАРАТАШ (Behçet KARATAŞ) основные проекты кампании в области торпедных вооружений намечено реализовать в следующие сроки:

облегченный ТА двойной конфигурации – 2022 г.;

низкочастотная активная ГАС; учебная версия антиторпеды «Торк» – 2023 г.;

подводное автономное транспортное средство среднего класса и легкая торпеда «Орка» – 2023-2025 гг.;

разработка «миниатюрной торпеды» – 2027 г;

управляемая суперкавитирующая (Smart Super-Cavity) торпеда – на рубеже 2030 г.

Завершая рассмотрение темы торпедных вооружений ВМС Турции, отметим, что в июле 2019 года Комитет по грантам на исследования в области оборонных и защитных технологий TÜBİTAK в рамках развития национальных торпедных технологий нового поколения объявил конкурс на производство торпедных АКБ. Конкурс проводится по проекту 1007 и имеет целью разработку долговечных литий-ионных (Li-Ion) АКБ и оборудования для их обслуживания. Планируется реализовать и протестировать в реальных условиях несколько НИОКР. Результатом работ должна стать система литий-ионных торпедных АКБ национального производства для замены без дополнительных модификаций (того же размера и веса) оксидно-цинковых батарей (AgO-Zn). Проект направлен на устранение зарубежной зависимости по источникам питания, снижение эксплуатационных затрат, создание национальной производственной инфраструктуры торпедных АКБ нового поколения и устранение различий в требованиях к АКБ для тренировочных и боевых тяжелых торпед за счет предоставления АКБ единого образца.

Таким образом, несмотря на бурное развитие ракетных технологий, командование ВМС Турции продолжает совершенствовать торпедные вооружения, как действенное средство поражения морского противника. Находящиеся на складах торпеды западного производства обеспечивают ВМС Турции значительный боевой потенциал. Научно-исследовательские работы, проводимые турецкими инженерами в области торпедных вооружений, призваны устранить зависимость от зарубежных производителей оружия, предоставить альтернативную замену устаревающим типам торпед и добиться большей оперативной самостоятельности сил флота.

По материалам журнала Defence Turkey