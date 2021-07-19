Торпедное оружие ВМС Турции: состояние и перспективы. Часть II.

Продолжаем рассматривать торпедное оружие ВМС Турции. В этой части статьи завершим изучение основных образцов зарубежного производства.

[Первую часть читайте тут]

Усовершенствованная тяжелая торпеда Mk48 Mod 6AT (Advanced Technology)

Через программу зарубежных военных продаж правительства США (Foreign Military Sales, FMS) Турция заказала 48 торпед Mk48 Mod 6AT у компании Raytheon Technologies в мае 2014 года. Общая стоимость контракта оценена в 170 млн. долл. США. Это торпедное оружие предназначалось для шести ПЛ с воздухонезависимой двигательной установкой (AIP), тип которой первоначально получил обозначение «Цербе» (CERBE). Головную лодку нового проект планировалось ввести в эксплуатацию в первой половине 2018 года. Однако во втором полугодии 2014 года конструкцию обновили, увеличив общую длину и водоизмещение. Новый дизайн переименовали в тип «Рейс», а сроки поставки сдвинули на год, на период 2020-2025 гг. Позднее этот график обновили до 2021-2026 гг. и, наконец, до 2022-2027 гг. [подробнее о ПЛ Турции читайте тут]

Подводная лодка типа «Рейс»

Конструкция тяжелой торпеды Mk48 Mod 6AT фактически представляет объединение хвостовой секции торпеды Mk48 Mod 4M (экспортной версией Mk48 Mod 4, в ВМС США с 1982 года) с малошумной двигательной установкой, гидроакустическим оборудованием и управляющей электроникой торпеды Mk48 ADCAP (Advanced Capability) Mod 6. В результате, как утверждается, Mk48 Mod 6AT имеет производительность ADCAP Mod 6 и рабочие характеристики глубины и скорости Mod 4M.

Двухпроводная управляемая тяжелая 532 мм торпеда MK 48 Mod 6AT имеет длину 5,86 м и массу 1691 кг. Для передвижения торпеды используются шестицилиндровый поршневой двигатель, работающий на монотопливе Otto Fuel II, и насосно-реактивный движитель. Фугасная боевая часть MK 107 Mod 1 снаряжена 295 кг (650 фунтов) ВВ PBXN-105, электронным датчиком обнаружения MK 22 Mod 1 и детонатором MK 21 Mod 3. Согласно брошюре об изделии, в носовом обтекателе торпеды установлен активный гидролокатор с фазированной решеткой. Акустическая активно-пассивная ССН позволяет сканировать объем более 1,6 млн. куб.м в секунду. Хотя торпеда и предназначена для поражения как надводных, так и подводных целей (ASuW/ASW) из-за приоритета, отданного ГАС с АФАР и активному акустическому датчику самонаведения, ее основной целью считаются подводные лодки.

Погрузка торпеды MK 48 Mod 6AT

Для интеграции торпед Mk48 Mod 6AT с системой боевого управления (СБУ) ISUS-90/72 на ПЛ типа «Рейс» была выбрана турецкая компания Havelsan, получившая в 2016 году от Raytheon рейтинговую награду за успехи в этой работе. ВМС США и производитель гарантировали возможность поддержки торпед до 2025 года. Однако из-за задержек с поставкой ПЛ типа «Рейс» прогнозируется необходимость обновления Mk48 Mod 6AT для предотвращения проблем технического обслуживания, которые могут возникнуть из-за относительного старения торпед к моменту передачи последней ПЛ TCG Selmanreis в эксплуатацию в 2027 году.

В этой связи, ВМС Турции в середине 2017 года начали модернизацию торпед Mk48 Mod 6AT до уровня Mod 7AT. Согласно турецким источникам, 23 сентября 2017 года компания Lockheed Martin подписала контракт на сумму 53 млн. долл. США на производство командно-управляющих блоков тяжелых торпед Mk48 Mod 7 и конверсионных наборов Mk48 Mod 7 CBASS для ВМС Австралии, Нидерландов, Канады, Турции и США. В пресс-релизе доля Турции в заказе указывалась в размере 1%, а работы по контракту планировалось завершить к ноябрю 2020 года. Позднее, 14 августа 2018 года Lockheed Martin подписала новый контракт стоимостью 59,1 млн. долл. США на производство через канал FMS комплектов переоборудования Mk48 Mod 7 CBASS только для ВМС Нидерландов, Канады и Турции. Срок завершения поставок по новому соглашению – март 2021 года. В свете этой информации, по мнению специалистов, 48 тяжелых торпед Mk48 Mod 6AT, заказанных ВМС Турции, намечено модернизировать до уровня Mk48 Mod 7 CBASS с использованием соответствующих комплектов, поставляемых партиями.

Усовершенствованная торпеда Mk48 ADCAP Mod 6

Торпеда Mk48 Mod 7 CBASS является экспортным вариантом новейшей версии торпеды Mk48, получившей в ВМС США обозначение Mk48 Mod 7AT. Процесс разработки Mk48 Mod 7 CBASS завершился в ноябре 2005 года, а о первоначальной эксплуатационной годности было объявлено в 2007 году. Торпеда представляет собой улучшенную версию усовершенствованной торпеды Mk48 ADCAP Mod 6 (ACOT) производства Raytheon Technologies. Её отличительной особенностью является разработанная Lockheed Martin секция наведения и управления, включающая общую широкополосную усовершенствованную ГАС (Common Broadband Advanced Sonar System, CBASS). Производство Mk48 Mod 7AT CBASS стартовало в 2016 году, а первая поставка осуществлена в 2019 году для ВМС Австралии, Канады и Нидерландов. Тяжелая торпеда Mk48 Mod 7 CBASS пригодна для применения как на больших глубинах, так и на мелководье.

Легкие торпеды Mk46 и Mk54

Легкая торпеда Mk46 разработана компанией Raytheon Technologies и предназначенадля атаки современных подводных лодок. Изделие считается стандартом НАТО. Торпеда приобретена более чем 25 странами мира, включая Турцию.

Mk46 имеет различные конфигурации для использования надводными боевыми кораблями, самолетами базовой патрульной авиации (БПА) и противолодочными вертолетами. С момента принятия на вооружение в 1965 году в различные модификации торпеды добавлены более совершенные системы акустики, наведения и управления, а также возможность обнаружения и селекции средств противодействия.

Легкая торпеда Mk46 Mod 5A (S)

В начале 1990-х годов появилась очередная модификация системы – Mk46 Mod 5A (S) – с возможностью применения на мелководье. Mk46 Mod 5A (S) – это двухскоростная торпеда с активно-пассивной ССН, отличающаяся улучшенными характеристиками противодействия и обнаружения целей. Система позволяет проводить предварительную настройку уклонения от дна, обладает повышенной ремонтопригодностью и надежностью.

Следующим поколением Mk46 стала легкая торпеда Mk54. Новая Mk54 создана путем объединения элементов самонаведения и боеголовки легкой торпеды Mk50 и двигательной установки Mk46, улучшенных для повышения производительности на мелководье. Дополнительно, для снижения общих затрат применены серийные коммерческие технологии (COTS). В частности, задействована большая часть программного и компьютерного оборудования тяжелой торпеды Mk48 ADCAP, базирующаяся на специализированном чипе PowerPC 603e. В арсенале ВМС США легкие торпеды Mk46 заменяются на Mk54.

Легкая торпеда Mk54

По утверждению западных специалистов, Mk54 – это первая полностью цифровая легкая торпеда, значительно расширяющая возможности применение оружия. Использование элементов COTS и архитектуры открытых систем позволяет Mk54 устанавливать необходимые обновления, чтобы подключать новейшие технологии для противодействия развивающимся угрозам. Используя сложные алгоритмы обработки и анализа информации, торпеда способна отслеживать и классифицировать подводные цели, отсеивать ложные цели или другие меры противодействия, а затем преследовать и атаковать выявленную угрозу.

В соответствии с контрактом FMS, получившим одобрение Конгресса США 20 апреля 2007 года, Турция закупила в общей сложности 100 легких Mk54 Mod 0 на сумму около 105 млн. долл. США. Примерная стоимость каждой торпеды 1 млн. долл. США. Поставки выполнены в 2012 и 2013 годах двумя партиями по 50 торпед в каждой.

Подводя предварительный итог, можно констатировать, что ВМС Турции имеют значительные запасы торпедного оружия западного производства. Несмотря на их широкую номенклатуру и наличие морально устаревших образцов арсенал поддерживается в оперативной готовности и обладает большой поражающей мощью. Вместе с тем, стремление турецкого руководства добиться в области вооружений самостоятельности привело к появлению собственных разработок торпедных систем.

Продолжение следует…