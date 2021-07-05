Торпедное оружие ВМС Турции: состояние и перспективы.

Командование ВМС Турции рассматривает торпедное оружие, как эффективное средство поражения надводного и подводного противника. Отвечая на нюансы военно-политической обстановки в регионе и постоянно растущие требования к оперативным возможностям флота, свои усилия в области торпедных вооружений Анкара направляет на замену устаревающих торпед современными образцами и разработку высокотехнологичных торпедных систем собственного производства.

В соответствии с принятой в НАТО классификацией, находящиеся на вооружении ВМС Турции торпеды подразделяются на тяжелые (HWT) и легкие (LWT). Первые имеют калибр 533 мм (21 дюйм) и являются основным видом вооружения подводных лодок (ПЛ). Калибр вторых, как правило, составляет 324 мм (12,75 дюйма). Эта категория торпед, главным образом, используется надводными боевыми кораблями, противолодочными вертолетами и самолетами базовой патрульной авиации (БПА).

Американская торпеда Mk14

Согласно открытым источникам, основу нынешнего торпедного оружия ВМС Турции составляют тяжелые торпеды американского (Mk14, Mk23, Mk24 Mod 2 TigerFish, Mk37 Mod 2 и Mod 3, Mk48 Mod 6AT) и немецкого производства (SST-4 Mod 0, DM2A4), а также американские легкие торпеды Mk46 и их модификация Mk54 Mod 0. Модели Mk14, Mk23, Mk37 Mod 2 и Mod 3, SST-4 Mod 0 и Mk24 Mod 2 TigerFish считаются устаревшими (в профильных изданиях их также называют «классическими») и в перспективе подлежат замене на разрабатываемую турецкой промышленностью тяжелую торпеду «Акья» (AKYA). В настоящее время общий запас «классических» торпед оценивается в следующих пределах: Mk24 Mod 2 TigerFish не менее 80 ед., Mk37 Mod 2 и Mod 3 в общем около 50 ед., SST-4 Mod 0 также около 50 ед. О запасах наиболее зрелых торпед (Mk14 и Mk23) источники не сообщают.

«Классическая» торпеда Mk 23

Основной пользователь «классики» торпедного вооружения – ПЛ типа «Ай» (AY, проект 209/1200) ВМС Турции. Подводные лодки (ПЛ) типов «Превезе» (PREVEZE, проект 209/1400) и «Гюр» (GÜR, проект 209/1400) оснащаются торпедами Mk24 Mod 2 TigerFish. Строящиеся в рамках национального проекта ПЛ нового типа (New Type Submarine Project, NTSP) и планируемые к вводу в эксплуатацию с 2022 года ПЛ типа «Рейс» (REİS, проект 214TN) получат торпеды Mk48 Mod 6AT. Дополнительно, модернизированные лодки типа «Ай» и все остальные типы лодок подводных сил Турции также могут применять тяжелые торпеды DM2A4.

Торпедное оружие ВМС Турции: практика применения и характеристики

Не уходя глубоко в историю, кратко проиллюстрируем возможности «классических» торпед ВМС Турции.

Тяжелые торпеды Mk24 Mod 2 TigerFish поступили на вооружение турецкого флота в 1993 г. (объем заказа 90 ед.). Первую боевую стрельбу этой торпедой 15 июня 2001 года выполнил экипаж ПЛ типа «Превезе» TCG 18 Mart (S-355) во время учений «Морской волк» (Deniz Kurdu). В качестве корабля-цели выступал списанный фрегат «Миллер» (USS Miller) типа «Нокс». Как сообщается, на дальности 3000 ярдов (примерно 2,7 км) от цели торпеда вышла из-под контроля и затонула через 30 минут из-за недостатка топлива. В дальнейшем цель была затоплена повторным пуском торпеды Mk23 с той же подводной лодки. Вторую стрельбу торпедой Mk24 Mod 2 TigerFish планировалось провести в период с 27 марта по 7 апреля 2017 года, во время учений «Морская звезда» (Deniz Yıldızı), проходивших в акваториях Мраморно и Чёрного морей, но стрельбы не состоялись по техническим причинам.

Тяжелая торпеда Mk24 Mod 2 TigerFish

Очередная (по плану третья) боевая стрельба тяжелой торпедой Mk24 Mod2 TigerFish состоялась 4 октября 2017 года в рамках тактических учений Erdem ÖZTÜRK 2017. В этот раз целью стал фрегата «Дункан» (USS Duncan), который ранее, 31 марта 2017 г., во время учений «Морская звезда» подвергся обстрелу противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун» (RGM-84L Harpoon Block II) и «Супер Гарпун» (UGM-84 Sub-Harpoon). Причем, как показала практика, попадания двух ПКР для затопления фрегата оказалось недостаточным. После же поражения управляемой по проводам торпедой Mk24 Mod 2 TigerFish корпус корабля раскололся на две части, и фрегат затонул в короткие сроки.

Поражение корабля-цели USS Duncan торпедным оружием

Позднее, 17 октября 2018 года ПЛ TCG Batıray (S-349) типа «Ай» произвела выстрел боевой торпедой Mk37 по кораблю-цели «Münfesih Taşkızak», а 11 июня 2018 года ПЛ TCG Yıldıray (S-350) выпустила тяжелую торпеду SST-4 по кораблю-цели «Lieutenant Commander Sadettin Gürcan» – оба корабля после попадания торпед затонули.

Приведенные примеры наглядно показывают, что, несмотря на наличие фактов отказа, находящееся в арсенале ВМС Турции тяжелые торпеды раннего производства при применении по надводным целям продолжают сохранять свою эффективность.

Рассмотрим особенности современного торпедного оружия ВМС Турции.

Тяжелая торпеда DM2A4 SeeHecht

Тяжелая торпеда DM2A4 SeeHecht разработана немецкой компанией Atlas Elektronik и передана в эксплуатацию на рубеже 1999 года. В настоящее время торпеда стоит на вооружении ВМС Германии, Турции, Испании, Израиля и Пакистана. Причем, подготовка пакистанских специалистов для этого типа торпед проводилась в учебном центре подводных сил Турции в Гёльчук (Gölcük). Недавно торпеда поступила и в ВМС Греции, на что турецкие источники обращают особое внимание.

Тяжелая торпеда DM2A4 SeeHecht (экспортированная версия SeaHake Mod 4) состоит из восьми частей:

конформный гидролокатор и широкоугольная до 220° (азимут +/- 100 ° и угол +/- 24 °) панорамная пассивная система самонаведения (ССН) с датчиками самонаведения по спутной (кильватерной) струе;

батарейный отсек, вмещающий четыре батареи (АКБ); полностью изолированная серебряно-цинковая (Ag-Zn) АКБ содержит 86 ячеек и генерирует напряжение более 150В;

боевая часть (260 кг взрывчатого вещества (ВВ) типа PBX, эквивалентных 460 кг тротила) с бесконтактными магнитными и контактными взрывателями, устройствами предохранения и боевого взвода;

высокочастотный электродвигатель 300kW (около 407 л.с.) с малошумной планетарной коробкой передач;

два асимметричных гребных винта встречного вращения, изготовленных из стеклопластика с девятью лопастями спереди и семью сзади;

электронный отсек с центральным цифровым помехоустойчивым процессором, который управляет ССН и всем функционалом торпеды;

навигационная секция с оптоволоконным кабелем толщиной 300 мкм;

хвостовая часть.

Общая масса торпеды DM2A4 с четырьмя АКБ составляет 1670 кг и имеет длину 6,9 м, (в стандартной версии устанавливаются две АКБ; её длина 6,22 м, масса 1530 кг). Батареи торпеды активируются за короткое время, что позволяет производить выстрел уже через 10 секунд. Торпеда предназначена для поражения надводных и подводных целей. Утверждается, что версия DM2A4 с четырьмя АКБ может достигать дальности 50 км на скорости 40 узлов, 38 км при 55 узлах и примерно 100 км на малой скорости.

По информации производителя, благодаря усовершенствованным алгоритмам наведения и управления, DM2A4 способна отличать ложные цели от настоящих. Так, в 2014 году, в ходе испытаний турецкой противоторпедной системы HIZIR акустическим ловушкам ZOKA удалось на короткое время обмануть учебный вариант торпеды DM2A4. Однако, путем проведенного анализа торпеда смогла выделить шумы двигателя корабля-цели и повторным заходом поразить его.

Тяжелая торпеда DM2A4 SeeHecht Mod 4ER увеличенной дальности

Компания Atlas Elektronik также продает версию торпеды увеличенной дальности SeaHake Mod 4ER. Согласно официальным данным, торпеда длиной 8,7 м предназначена для «сетецентрических войн» и пригодна для применения в прибрежной зоне и на мелководье. Сообщается, что в ходе испытаний в Германии SeaHake Mod 4ER достигла дальности 150 км. В дополнение к оптоволоконному кабелю для управления торпедой используются спутниковая связь и навигация (SatCom и SatNav). Для контакта с кораблем управления или берегом торпеда поднимается близко к поверхности воды (7 м), через выдвижную телескопическую антенну проводит сеанс связи, а затем снова ныряет на запланированную глубину.

В соответствии с соглашением, подписанным в июне 1999 года между Берлином и Анкарой, для ПЛ типов «Превезе» и «Гюр» было заказано в общей сложности 50 (с учетом учебных образцов) тяжелых торпед DM2A4 SeeHecht. На тот момент стоимость одной торпеды составляла 2,3 млн. евро и включала затраты на переход с двухбатарейной экспортной конфигурации на конфигурацию, используемую ВМС Германии с четырьмя АКБ, и необходимую модификацию торпедных аппаратов (ТА). Хотя, согласно контракту, началом поставки значился 2003 год, фактически она стартовала только в 2005 году, а завершились в 2008 году. В Башискеле (Başiskele) и Гёльджук (Gölcük) была оборудована линия по техническому обслуживанию и сборке тяжелых торпед DM2A4 SeeHecht.

Первые боевые стрельбы этим образцом торпедного оружия ВМС Турции провели на ученьях «Белый шторм» (Beyaz Fırtına), проходивших 16-28 мая 2016 года. Пуск торпеды выполнил экипаж ПЛ типа «Гюр». В качестве корабля-цели задействовали списанный в 2012 году фрегат «Зафер» (Zafer) типа «Нокс», который после поражения раскололся надвое и затонул через 15 минут.

Продолжение следует…

По материалам издания Defence Turkey