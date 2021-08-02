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Подписан контракт на поставку Министерству обороны России первой партии ЗРС С-500

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Как сообщило 29 июля 2021 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на поставку первой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М), создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

"Минобороны РФ подписало контракт с концерном ВКО "Алмаз-Антей" на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) более 10 систем "Прометей". Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года", - сказал он в кулуарах авиасалона МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

По словам собеседника агентства, в настоящее время "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России". Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

Собеседник отметил, что "Прометей" способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 км и на дальности до 500 км.

Источник отметил, что сейчас государственные испытания проходит наземный вариант ЗРС С-500. "В случае необходимости он может стать корабельным", - добавил он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет от разработчика системы концерна ВКО "Алмаз-Антей".

20 июля Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
МАКС-20XX
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