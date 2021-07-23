Первая демонстрация испытательных стрельб зенитной ракетной системы С-500

Как сообщил 20 июля 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 с боевой стрельбой по скоростной баллистической цели.

Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М), создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

По данным средствам объективного контроля цель была поражена.

Зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.

После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Со стороны bmpd укажем, что на распространенном с данным сообщением видео Министерства обороны Российской Федерации впервые в открытом доступе показана испытательная стрельба одного из элементов перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М) "Триумфатор-М", создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

На видео показан запуск зенитной управляемой ракеты нового типа из самоходной пусковой установки 55П6 одного из эшелонов ЗРС С-500. Судя по кадрам, ракета является развитием ЗУР семейства 9М82Мххх ЗРС серии С-300В.

В августе 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" вице-премьер Правительства Российской Федерации Юрий Борисов заявил о состоянии работ по системе С-500: "Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства".

В мае 2020 года заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем [2021-м] году, а заключение государственного контракта на закупку С-500 намечено в 2021 году с поставкой в 2025-м году.

В декабре 2020 года заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что "на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500".

В начале июля 2021 года начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации Сергей Бабаков заявил, что относительно состояния программы ЗРС С-500, что "в настоящее время проведён ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом".

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