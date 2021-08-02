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ТАСС

В NASA заявили, что ущерба для МКС из-за инцидента с модулем "Наука" нет

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Источник изображения: © NASA via AP

Руководитель американской программы станции Джоэл Монталбано сказал, что в ближайшее время будет проведена проверка всех телеметрических данных

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты NASA не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем "Наука". Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим, - сказал он. - Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит".

"Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать", - добавил Монталбано.

Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

Роль Роскосмоса

США рассчитывают на то, что госкорпорация "Роскосмос" займется расследованием инцидента с включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией, добавил Монталбано.

"Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем "Наука", - сказал он. - Мы же займемся изучением состояния МКС". Монталбано отметил, что рассчитывает на обмен данными между российскими и американскими специалистами.

Ранее в четверг в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя в Twitter сообщил, что на борту МКС все в порядке, экипаж отдыхает. Он также проинформировал, что запуск еще одного российского модуля к МКС - узлового модуля "Причал" - запланирован предварительно на 24 ноября. "Причал" должен будет пристыковаться к модулю "Наука". Ранее, комментируя успешную стыковку "Науки" с МКС, Рогозин заявил журналистам, что в замечания, возникшие при запуске модуля "Наука", проанализирует госкомиссия.

МЛМ "Наука"

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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