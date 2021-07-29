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ТАСС

Шойгу: серьезную тревогу вызывает рост боевого потенциала НАТО у границ РФ и Белоруссии

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Американские десантники во время военных учений Swift Response в рамках учений Defender Europe 2021
Американские десантники во время военных учений Swift Response в рамках учений Defender Europe 2021.
Источник изображения: © AP Photo/Laszlo Balogh

В качестве примера глава Минобороны привел учения Defender Europe "с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса"

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ России и Белоруссии.

"Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

В качестве примера министр привел учения Defender Europe "с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса".

"Запад отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности, в том числе отведение районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе", - отметил Шойгу.

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