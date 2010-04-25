Шойгу: политика США способствует активизации террористов в Афганистане



Афганистан, американский военнослужащий.

Источник: Zuma/ ТАСС Афганистан, американский военнослужащий.Источник: Zuma/ ТАСС

Глава Минобороны сказал, что США стремятся на любых условиях закрепиться в Афганистане, чтобы наращивать влияние на государства Центральноазиатского региона

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов способствует активизации террористов на севере Афганистана, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Еще горячая точка на Ближнем Востоке - это Афганистан. Ситуация там продолжает ухудшаться. Более чем 15-летнее присутствие в этой исламской республике США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центральноазиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, в Афганистане "растет наркотрафик, средства от которого идут на расширение преступных действий террористов". "Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС), их количество сегодня достигает 4,5 тысячи человек", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

"Афганский конфликт нельзя завершить на поле боя, - отметил Шойгу. - Для его решения необходимы новые, нестандартные подходы".

По его словам, "следует задействовать потенциал всех региональных стран и международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества". "Совместные усилия должны быть сосредоточены на создании правового государства и соответствующих институтов власти", - добавил министр обороны России.

Проникновение боевиков в страны ОДКБ

Шойгу добавил, что Минобороны принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территорию стран ОДКБ в Центральной Азии.

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", - сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он напомнил, что в марте текущего года в Таджикистане и Киргизии проведены антитеррористические командно-штабные учения.

"На сентябрь запланировано совместное учение "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018" с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане по единому замыслу", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что перспективы развития военно-политической обстановки в различных регионах мира и пути обеспечения ее стабильности широко обсуждались в ходе VII Московской конференции по международной безопасности в начале апреля.

"Тема борьбы с международным терроризмом в очередной раз рассматривалась на самых разных уровнях. Хотел бы отметить яркие выступления министров обороны Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, а также генерального секретаря ШОС", - сказал Шойгу.