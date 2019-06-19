Русофобия лечится гиперзвуком

Госпрограмма вооружения с противотуманным эффектом

В нынешних условиях определение вероятных противников и характера возможных конфликтов – очень сложная задача для любого государства. Анализ деятельности членов НАТО и в первую очередь США позволяет сделать вывод, что большинство стран приступило к перераспределению своих научных и военно-экономических ресурсов для подготовки к нетрадиционным войнам.

Русофобия, которая искусственно нагнетается на обширном геополитическом пространстве, все больше показывает свою несостоятельность, неспособность скрыть или оправдать подлинные мотивы глобальной политики США, их сателлитов по блоку НАТО по сдерживанию нашей страны.

Современные вызовы не остаются без адекватной реакции руководства России. Принимаемые в этой связи меры позволяют обеспечить надежную защиту национальных интересов и военную безопасность. В первую очередь это планомерная работа по развитию и подготовке Вооруженных Сил РФ, углубление военного сотрудничества со странами СНГ, совершенствование военной составляющей ОДКБ, укрепление Союзного государства России и Белоруссии, а также взаимодействие военных ведомств в ШОС. На эти приоритеты нашей военной политики обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу в выступлении перед участниками VIII Московской конференции по международной безопасности.

В настоящее время реализуется новая Государственная программа вооружения, рассчитанная до 2027 года. Особый акцент сделан на оснащение войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

“ Смещение вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу требует наращивания боевых возможностей системы ВКО ”

Для Российской армии и флота уже поставлены три полка РВСН, вооруженных современным комплексом "Ярс" подвижного базирования, тремя модернизированными самолетами пополнились авиационные стратегические ядерные силы. В Сухопутных войсках сформированы управление армией, 18 соединений и воинских частей, вошли в строй 2055 новых и модернизированных образцов вооружений. В составе ВКС созданы дивизия ВТА и авиадивизия особого назначения, получен 191 современный самолет и вертолет, 143 единицы вооружения ПВО и ПРО.

На опытное боевое дежурство заступила единая космическая система. 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион" вошли в состав ВМФ. Морская авиация пополнилась 15 современными летательными аппаратами, а на Северном флоте развернуто управление армейского корпуса. В ВДВ сформированы отдельные десантно-штурмовые и ремонтно-восстановительные батальоны, получены 184 новые боевые бронированные машины и самоходные орудия.

До конца 2020 года спланировано оснащение соединений и воинских частей перспективными образцами ВВТ, в том числе беспилотными летательными аппаратами, роботизированными комплексами и боевой экипировкой военнослужащего. На вооружение поступят новые системы реактивной и ствольной артиллерии с увеличенной дальностью и точностью поражения целей. Все ракетные бригады Сухопутных войск планируется перевооружить на "Искандер-М".

Развитие соединений и воинских частей ВМФ будет направлено на наращивание боевого потенциала за счет многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок новых проектов, кораблей дальней и ближней морских зон, оснащенных высокоточным оружием. Особое внимание уделяется Арктике. На основе Северного флота создается межвидовая группировка войск и сил, отвечающая за военную безопасность в регионе.

С включением в состав Российской Федерации Республики Крым и Севастополя приняты дополнительные меры по повышению боевых возможностей Черноморского флота. На территории полуострова создана межвидовая группировка войск и сил, способная гарантированно обеспечить военную безопасность в этом важном регионе.

Основу вооружения корабельных сил ВМФ на период до 2020 года составят высокоточные большой дальности и гиперзвуковые крылатые ракеты. Ожидается поступление автономных глубоководных необитаемых аппаратов. После 2020 года планируется создание перспективных боевых кораблей, морских систем нового поколения, развертывание в районах ВМБ роботизированных комплексов для противоминного и противодиверсионного обеспечения, мониторинга подводной среды.

Смещение акцентов вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу обусловливает необходимость наращивания боевых возможностей системы ВКО.

На сегодня итог проделанных преобразований таков:

доля современной техники возросла за последние годы почти вчетверо;

темпы военного строительства – в 15 раз;

численность военнослужащих по контракту – в 2,4 раза;

интенсивность мероприятий боевой подготовки войск – на 30 процентов.

Главными задачами по укреплению военной безопасности страны определены:

сохранение и обновление потенциала стратегических ядерных сил;

наращивание количества частей постоянной готовности;

совершенствование оперативной и боевой подготовки;

организация межвидового взаимодействия войск и сил;

уточнение системы комплектования Вооруженных Сил РФ и других войск;

повышение престижа военной службы и статуса офицерского состава;

выполнение государственных программ по разработке и созданию ВВТ.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководящим составом Вооруженных Сил, оценивая состояние безопасности страны, призвал уделить особое внимание противодействию попыткам Запада сломать стратегический паритет с помощью развертывания глобальной ПРО.

Для этого, как считает глава государства, нужны ракетные комплексы с гиперзвуковыми скоростями, способные преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны противника. Необходимо существенно повысить мобильность Вооруженных Сил, укрепить потенциал Сил специальных операций, проработать вопрос об оснащении, качественном и количественном усилении частей и соединений Воздушно-десантных войск.

Наш ответ на глобальные вызовы современности должен быть спокойным, взвешенным, адекватным. Все ощутимее свежий ветерок, разгоняющий ядовитый туман русофобии, этой надуманной завесы, под которой наши недруги пытаются скрыть свои истинные планы. Народы мира тянутся к России, видят в ней надежного гаранта своего суверенитета и территориальной целостности, сохранения мира.

По инициативе Российского союза ветеранов в 2015 году создан единый фронт – "Содружество антифашистов мира". Ныне мы поддерживаем связи с 60 национальными организациями ветеранов. Они, представляя 40 стран мира, вносят весомый вклад в дело укрепления общей безопасности.

Наши ветераны – важная скрепа гражданского общества и государства. Они не только хранители исторической памяти народа, но и могучий источник его духовной силы, нравственности и патриотизма, пример воспитания граждан, прежде всего молодежи, на героических традициях фронтовиков.

Все эти меры в совокупности обеспечивают военную безопасность России, фундаментальную основу независимости страны.

Михаил Моисеев, генерал армии, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, председатель Российского союза ветеранов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года