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Россия создаст новый вариант Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

В России начали создание нового варианта изначально одноместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников"», — сообщил собеседник агентства.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России создадут двухместный вариант истребителя Су-57, предназначенный для продажи за рубеж.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости рассказали, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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