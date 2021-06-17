Войти
Lenta.ru

В России создадут экспортный Су-57 с кабиной для двоих пилотов

308
0
0
Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

В России создадут двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

По словам Борисова, у ряда стран имеется интерес к этой машине, который с каждым годом начнет возрастать по мере того, как ВКС будет получать самолеты. Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 единиц Су-57. Потенциальные иностранные заказчики сначала будут смотреть, как ведет себя то или иное оружие на практике, и, чтобы расширить возможный спрос, Министерство обороны РФ и КБ «Сухого» планируют изготовить экспортный вариант истребителя с кабиной для двух пилотов.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в настоящее время по вопросам приобретения Су-57 ведутся переговоры с несколькими странами, в частности, из Юго-Восточной Азии. Какие именно страны интересуются истребителем, Михеев не уточнил. Cогласно журналу Military Watch, клиентами могут стать Казахстан, Эфиопия, Египет, Мьянма и Малайзия. По мнению американского издания The National Interest, интерес к российским самолетам также имеют Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция. В декабре 2019 года сообщалось, что Алжир уже заключил контракт на покупку 14 российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.


Александр Еникеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Египет
Индия
Казахстан
Китай
Малайзия
Мьянма
Россия
США
Турция
Эфиопия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
01.06.2021
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
02.09.2020
«Оборонка» обороне
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 08:25
  • 1
ИРЗ: сотовая связь на отечественном оборудовании
  • 17.06 07:00
  • 24
Есть ли будущее у танков?
  • 17.06 06:52
  • 23
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 17.06 06:16
  • 24
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 05:56
  • 7
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 17.06 05:48
  • 2209
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 05:45
  • 140
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 04:03
  • 12
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 16.06 18:45
  • 12
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 17:14
  • 1
В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ
  • 16.06 16:52
  • 1
Проект украинской управляемой авиационной ракеты УП-277
  • 16.06 13:58
  • 0
Ракеты вместо моратория: В НАТО отказались от предложения России ввести мораторий на размещение РСМД
  • 16.06 13:39
  • 1
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски
  • 16.06 10:17
  • 46
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 16.06 08:34
  • 1
Маленький лучше никакого