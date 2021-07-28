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Naked Science

Япония испытала метеорологическую ракету с инновационным двигателем

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Источник изображения: naked-science.ru

Японское агентство аэрокосмических исследований провело тесты носителя S-520, оснащенного новым метановым двигателем. Примененные на нем технические решения позволят в разы сократить размеры двигателей для ракет.

Об испытаниях нового японского двигателя со ссылкой на JAXA сообщил ТАСС. Запуск провели во вторник с территории Космического центра Утиноура. Двигатель генерирует ударную волну за счет сожжения метана и кислорода. Технологии, примененные для изделия, позволят создавать ракетные двигатели, которые будут в «десять раз» меньше используемых сейчас.

S-520 представляет собой твердотопливную одноступенчатую метеорологическую ракету. Ее преемником стала SS-520.

Ранее в этом году стало известно, что Япония хочет создать многоразовую ракету-носитель. Тесты изделия намечены на 2026 год. Первый полноценный запуск планируют провести в 2030-м. Некоторые технические решения могут заимствовать у компании SpaceX, создавшей знаменитый многоразовый носитель Falcon 9.

Свои планы на этот счет есть и у России. Недавно стало известно, что инженеры холдинга «Технодинамика» проработают вопрос создания парашютной системы для первых ступеней перспективного многоразового носителя. Сроки разработки озвучены не были.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
SS-520
Компании
JAXA
SpaceX
Технодинамика
Проекты
Falcon РН
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