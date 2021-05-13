Войти
Naked Science

Япония намерена создать многоразовую ракету-носитель

386
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Токио хочет к 2030 году получить ракету-носитель с возвращаемой ступенью. Она может быть похожей на знаменитую Falcon 9 от SpaceX.

О планах Японии создать собственную многоразовую ракету-носитель сообщил ТАСС со ссылкой на издание Yomiuri. Японское Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий представит проект носителя в скором времени. Тесты ракеты хотят провести примерно в 2026 году. Первый полноценный пуск носителя намерены осуществить в 2030-м.

Помочь в этом может использование технологий, отработанных ранее на носителе тяжелого класса Falcon 9. Сажать первую ступень, как и в случае с детищем SpaceX, хотят на морскую платформу.

Япония обладает развитой ракетно-космической индустрией. В то же время ей пока сложно конкурировать с мировыми лидерами. Среди причин — высокая цена пусков. Один запуск основного японского носителя — H-IIA — обходится в десять миллиардов иен (свыше 90 миллионов долларов). Это значительно больше, чем у других ракет, обладающих похожими характеристиками.

H-IIA — одноразовая ракета-носитель среднего класса, принадлежащая к семейству H-II. Ракету создали по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) инженеры Mitsubishi Heavy Industries.

Ближайшие планы JAXA связаны с началом летных тестов нового носителя H3, призванного заменить H-IIA и H-IIB. Главная цель проекта — снизить цену запуска и обслуживания японских ракет, чтобы они были конкурентоспособными на мировом рынке.

Как ранее отмечалось, стоимость пуска H3 в сравнении с показателями H-IIA должна быть примерно вдвое ниже. Предполагается, что ракета получит ряд конфигураций, что позволит покрыть широкий спектр разных орбит и размеров полезной нагрузки.

H3

Источник изображения: spacenews

Даже в случае успеха разработки и испытаний H3 нет никаких гарантий, что поставленные цели будут достигнуты. SpaceX Илона Маска (которая к моменту ввода H3 в эксплуатацию лишь укрепит свои позиции на рынке) — далеко не единственный потенциальный конкурент.

Недавно уже получившая мировое признание частная американская компания Rocket Lab анонсировала создание бюджетного многоразового носителя среднего класса Neutron. Как и у Falcon 9, у нее будет возвращаемая первая ступень. На низкую опорную орбиту носитель сможет выводить примерно до восьми тонн грузов.

Менее определенные планы на этот счет у России, хотя в разное время страна прорабатывала различные варианты многоразовых ракет. Среди самых обсуждаемых проектов — «Крыло-СВ». Он предполагает создание многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-16
H-IIA
H-IIB
Компании
JAXA
MHI
Rocket Lab
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
31.12.2020
Краснее некуда
17.12.2020
Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
09.01.2018
Чужие победы
15.12.2016
Японский мусорщик доставил подарки на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 09:21
  • 1
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 08:35
  • 18
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 07:10
  • 119
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 13.05 05:12
  • 27
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 04:29
  • 1
Для прорыва нужны свои чипы
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель
  • 12.05 23:30
  • 4
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 12.05 14:55
  • 4
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
  • 12.05 13:23
  • 3
Индустриализация двадцать первого века
  • 12.05 12:40
  • 1
Шойгу: В армии стало больше порядка и меньше неуставных отношений
  • 12.05 10:18
  • 2
«Альтиус-РУ»: модернизация продолжается
  • 12.05 08:01
  • 18
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд