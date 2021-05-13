Япония намерена создать многоразовую ракету-носитель

Токио хочет к 2030 году получить ракету-носитель с возвращаемой ступенью. Она может быть похожей на знаменитую Falcon 9 от SpaceX.

О планах Японии создать собственную многоразовую ракету-носитель сообщил ТАСС со ссылкой на издание Yomiuri. Японское Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий представит проект носителя в скором времени. Тесты ракеты хотят провести примерно в 2026 году. Первый полноценный пуск носителя намерены осуществить в 2030-м.

Помочь в этом может использование технологий, отработанных ранее на носителе тяжелого класса Falcon 9. Сажать первую ступень, как и в случае с детищем SpaceX, хотят на морскую платформу.

Япония обладает развитой ракетно-космической индустрией. В то же время ей пока сложно конкурировать с мировыми лидерами. Среди причин — высокая цена пусков. Один запуск основного японского носителя — H-IIA — обходится в десять миллиардов иен (свыше 90 миллионов долларов). Это значительно больше, чем у других ракет, обладающих похожими характеристиками.

H-IIA — одноразовая ракета-носитель среднего класса, принадлежащая к семейству H-II. Ракету создали по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) инженеры Mitsubishi Heavy Industries.

Ближайшие планы JAXA связаны с началом летных тестов нового носителя H3, призванного заменить H-IIA и H-IIB. Главная цель проекта — снизить цену запуска и обслуживания японских ракет, чтобы они были конкурентоспособными на мировом рынке.

Как ранее отмечалось, стоимость пуска H3 в сравнении с показателями H-IIA должна быть примерно вдвое ниже. Предполагается, что ракета получит ряд конфигураций, что позволит покрыть широкий спектр разных орбит и размеров полезной нагрузки.

H3 Источник изображения: spacenews

Даже в случае успеха разработки и испытаний H3 нет никаких гарантий, что поставленные цели будут достигнуты. SpaceX Илона Маска (которая к моменту ввода H3 в эксплуатацию лишь укрепит свои позиции на рынке) — далеко не единственный потенциальный конкурент.

Недавно уже получившая мировое признание частная американская компания Rocket Lab анонсировала создание бюджетного многоразового носителя среднего класса Neutron. Как и у Falcon 9, у нее будет возвращаемая первая ступень. На низкую опорную орбиту носитель сможет выводить примерно до восьми тонн грузов.

Менее определенные планы на этот счет у России, хотя в разное время страна прорабатывала различные варианты многоразовых ракет. Среди самых обсуждаемых проектов — «Крыло-СВ». Он предполагает создание многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса.