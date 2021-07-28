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Известия.ru

Ракетный развод: появилась схема мошенничества с инвестициями в «Роскосмос»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как выманивают деньги у тех, кто интересуется биржевой торговлей

Мошенники стали призывать россиян инвестировать в космос, рассказали «Известиям» в InfoSecurity a Softline Company. Информацию подтвердили эксперты и представители банков. Клиентам предлагают перевести деньги на подставной брокерский счет, затем на нем изображается активный трейдинг, но вывести средства уже не получится. Новая схема обмана появилась в связи с активным ростом рынка розничной торговли ценными бумагами, модой на IPO, а также с громкими историями полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, пояснили участники рынка. В банках подчеркнули, что сейчас нет инструментов, позволяющих напрямую вложиться в госкорпорацию «Роскосмос».

Космический масштаб

Ресурс с предложением напрямую вложиться в российскую космическую отрасль — новый узел сети фейковых сайтов, рекламирующих мошеннический инвестиционный проект. Об этом «Известиям» рассказал заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. Он напомнил, что на протяжении последнего года в Сети появлялись преступные порталы, на которых предлагалось вложиться в проекты по газу и вооружению. Только в июне таких было зафиксировано более 300. В конце июля компания выявила очередной ресурс, на этот раз призывающий инвестировать в «Роскосмос». Это старт новой тенденции и таких сайтов скоро будет значительно больше, полагает Игорь Сергиенко.

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Andreas Poertner

Источник изображения: iz.ru

«Известия» ознакомились с фишинговым сайтом, на котором заявляется, что «Роскосмос» позволил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Здесь же приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от $1 тыс. еженедельно. На портале предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, по которому пользователю позвонит якобы представитель проекта. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где потенциальной жертве предлагают пополнить брокерский счет и начать торговать.

Несмотря на то что фейковая биржа переезжает с домена на домен, злоумышленники активно продвигают ее и массово закупают положительные отзывы на различных сайтах, сообщил Игорь Сергиенко. По его словам, невозможно определить, сколько людей посетили страницу проекта с инвестициями в российскую космическую отрасль и в итоге перевели деньги мошенникам. «Известия» направили запрос в «Роскосмос» и Роскомнадзор.

Подобные «проекты» появляются периодически и действуют по схожей схеме, меняется лишь «обложка», сообщили «Известиям» в ЦБ: мошенники могут использовать как бренды крупных международных, так и российских компаний, выступая якобы от их имени. На сайтах предлагаются якобы высокодоходные инвестиции в ценные бумаги компаний. Однако после регистрации на подобного рода ресурсах, как правило, осуществляется переадресация на сайт нелегального форекс-дилера, рассказали в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что зарегистрировавшись на таком сайте, клиент рискует не только потерять «инвестированные» средства, но и стать жертвой кибер-мошенников — оставлять на подобных ресурсах свои персональные данные, реквизиты карточки и счета небезопасно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Источник изображения: iz.ru

О мошеннических сайтах, предлагающих инвестиции в российскую космическую отрасль, известно в «Инфосистемах Джет» и банке «Ренессанс Кредит». Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT Игорь Фиц рассказал «Известиям», что типовой фишинговый ресурс с такой приманкой содержит фразы о минимальных рисках вложений и доходности активов. Однако дополнительный акцент делается на том, что Россия — основной конкурент американских компаний. В «Ренессанс Кредите» отметили, что до этого мошенники создавали в соцсетях аккаунты-аналоги страницы Илона Маска и предлагали жертвам перевести токены на криптокошелек за вознаграждение от Tesla.

Трейдинг и звезды

Появление новой схемы обмана связано с ростом интереса к вложениям в космические компании на фоне успеха Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса, полагает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. В то же время он подчеркнул, что единственный доступный на рынке инструмент вложения в российскую космическую отрасль — покупка акций РКК «Энергия».

Одна из модных тенденций финансового рынка — IPO компаний на бирже, отметил аналитик инвестхолдинга «Финам» Леонид Делицын. Мошенники понимают, что россияне могут поверить в то, что госкорпорациям требуется найти средства для развития национальной космической индустрии, например путем вывода компаний на биржу, полагает эксперт.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Источник изображения: iz.ru

По данным Мосбиржи, в июне 2021 года число розничных инвесторов выросло до 12,7 млн человек (против 5,3 млн в июне 2020-го). В связи с бумом интереса к торгам еще в прошлом году мошенники искали людей, интересующихся вложениями в ценные бумаги, на тематических форумах и в группах в соцсетях и предлагали им обучение торговле на бирже, напомнил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Затем, по его словам, злоумышленники использовали разные модели монетизации: начисление комиссий, платные курсы по вложениям в ценные бумаги, перевод денег на брокерский счет.

Для того чтобы не попасть на уловки мошенников, следует инвестировать не через сторонние сайты, а только через управляющую компанию, имеющую лицензию ЦБ и членство в ассоциации НАУФОР, напомнил представитель финансового брокера «Август». В Росбанке подчеркнули, что ЦБ в открытом доступе на своем официальном сайте публикует списки доверительных управляющих компаний и брокеров, имеющих лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.


Наталья Ильина

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Энергия РКК
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