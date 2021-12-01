KawaTrade отзывы: удобные условия инвестирования брокера

Известный брокер KawaTrade основан в 2001 году командой профессиональных трейдеров, объединенных идеей создать идеального онлайн-посредника для инвестирования в финансовые рынки.

Посредник успешно справился с кризисами 2008 и 2014 г.г., исправно выплачивая клиентам их прибыль. Нынешний кризис, связанный с пандемией, позволил брокеру выйти на новый уровень: количество пользователей за последний год выросло на 11% (в том числе и за счет трейдеров из России). При этом довольные клиенты оставляют многочисленные отзывы об удобных условиях инвестирования KawaTrade.

У брокера есть масса положительных сторон: лицензии авторитетных финансовых регуляторов CySEC и FCA, страховка от банкротства компании и компенсационный фонд, STP-исполнение приказов и отсутствие конфликта интересов, низкий порог для входа и инновационный торговый терминал.

Инвестиционные возможности KawaTrade отзывы

Для более уверенной и прибыльной торговли KawaTrade предложил клиентам ряд дополнительных сервисов.

Обучение

Пользователям площадки доступны предварительно записанные видеокурсы по FX, Crypto и Gold. Эти видеокурсы предназначены и для абсолютных новичков, и даже для более продвинутых трейдеров, желающих получить преимущество на рынках. Можно пройти курс в удобном темпе, не выходя из дома. Каждый видеокурс записан лучшими специалистами в своей области. Цель курса — предоставить лучшие знания о каждом из различных финансовых рынков.

Курс «один на один»‎ предназначен для тех, кто предпочитает заниматься индивидуально. Персональный коуч — всегда на связи. У него нет ограничений по времени, и план курса может быть адаптирован под конкретного онлайн-трейдера. На индивидуальных занятиях можно задавать вопросы в любое время, резюмировать разделы курса и возвращаться к темам столько раз, сколько это необходимо, до полного понимания теории и практики. Индивидуальное обучение включает часовую тренировку по развитию психологической устойчивости, которая заслужила одобрение авторов отзывов о KawaTrade.

Торговля с аналитиком

Это — по отзывам, самая популярная услуга KawaTrade‎. Каждый клиент имеет возможность поторговать под руководством опытного аналитика. Чем выше статус аккаунта, тем больше сессий доступно. Услуга предоставляет верный шанс увеличить депозит. Кроме того, онлайн-сессия предполагает полное погружение в рынок вместе с экспертом, когда можно следить за его действиями и учиться у него. Если верить многочисленным отзывам о KawaTrade на профильных веб-ресурсах (https://solarcoin.ru/news/kawatrade-otzyvy-prozrachnye-investicii-s-brokerom/), в группах VK, ОК, в блогах на Medium и Reddit, торговля с аналитиком — отличный способ прокачать скиллы и заработать денег.

Сигнальный сервис

Чтобы не испытывать стрессов при самостоятельном трейдинге, определенная категория клиентов KawaTrade предпочитает ежедневно получать готовые торговые сигналы.

Отзывы о KawaTrade подтверждают, что брокер — один из лучших поставщиков сигналов в отрасли. Специально созданный отдел проводит анализ графиков, рыночных тенденций и осуществляет доставку сигналов любым удобным способом. Сигнальный сервис KawaTrade основан исключительно на техническом анализе, проводимом высокопрофессиональными экспертами и аналитиками с большим опытом управления капиталом.

Пользователю платформы не нужно анализировать рынки. За него это сделает профессионал. Он предоставит уровни цены и направление открытия позиции. Охват торговых инструментов — криптовалюта, товары, сырье, металлы, индексы и Форекс. Сервис эффективен на 85% и генерирует среднюю ежемесячную прибыль 14%.

Комфортный трейдинг с KawaTrade

Если пройти курс обучения на платформе KawaTrade, то стать прибыльным онлайн-трейдером не так уж и сложно. Для начала необходимо внести депозит (от 100 долларов США), а дальше использовать предоставленные возможности. Торговые условия:

активы – валютные пары, акции международных компаний, индексы, сырье, металлы, криптовалютные пары и криптовалюты / фиат;

кредитное плечо — гибкое (от 1к10 до 1к500);

спреды — рыночные, узкие;

исполнение приказов — сквозное, сверхбыстрое;

платформа — собственная разработка, совместимая с Windows и MacOS, Web и мобильные версии для iOS и Android;

браузерная торговля;

валюта счета — доллар США;

разнообразные аккаунты для начинающих и профессионалов;

пополнение депозитов и вывод прибыли многими способами — карты, QIWI, ЮMoney, Payeer, PayPal, критокошельки;

пополнение — мгновенное, вывод средств — от 5 минут до 3-х рабочих дней;

поддержка техотдела 24/5;

обучение;

сигналы;

сессии с аналитиком;

приветственные бонусы.

Авторы отзывов о KawaTrade считают, что предоставленные условия — прозрачны и комфортны.

Терминал KawaTrade

Терминал разработан KawaTrade с учетом индивидуальных потребностей каждого трейдера. Поэтому, он:

Удобен и прост. И даже если поначалу интерфейс вызывает вопросы, то после пяти минут просмотра обучающего видео все становится предельно понятно. Пользователю остается только всецело сосредоточиться на бизнесе.

Позволяет совершать сделки с любого устройства. Терминал устанавливается на компьютер или мобильный гаджет, доступен онлайн через браузер.

Обеспечивает полную безопасность торговых операций за счет 128-битного шифрования ключей.

Поддерживает различные типы приказов, такие как стоп-лосс и тейк-профит, отложенные ордера, рыночные и т.п.

Предполагает настройку кредитного плеча от 1:10 до 1:500.

Открывает доступ к индикаторам и аналитике. А это — расширенные возможности для эффективности торговых процессов.

Авторы отзывов о KawaTrade обоснованно считают, что благодаря этим и многим другим встроенным инструментам и функциям терминал является незаменимым помощником каждого трейдера. ПО брокера соединило в себе лучшие качества известных платформ.

Заключение

Отзывы о KawaTrade в Интернете позволяют сделать целый ряд выводов. Брокер работает в правовом поле и своевременно перечисляет прибыль. Он исключил конфликт интересов и не имеет доступа к средствам инвесторов. Контракты с ведущими поставщиками ликвидности в сочетании с мощной платформой способствуют абсолютно прозрачному исполнению приказов, без реквотов и с минимальными проскальзываниями. Условия инвестирования на платформе KawaTrade действительно удобны. И новичок, и продвинутый трейдер смогут применить здесь любую стратегию для извлечения прибыли.