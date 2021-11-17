A1capitals отзывы: можно ли потерять деньги с брокером?

A1capitals – международная инвестиционная компания, основанная группой опытных инвесторов и трейдеров в 2019 году. Всего за два года брокер приобрел репутацию надежного партнера как для начинающих, так и для опытных участников финансовых рынков, что зачастую следует из отзывов на профильных форумах, в социальных сетях VK, OK, FB, в блогах на платформах Hashtap и Medium. Авторы отзывов обоснованно полагают, что с A1capitals просто невозможно потерять деньги. Онлайн-посредник сделает все возможное, чтобы его клиент хорошо зарабатывал на инвестициях в валюты, акции, товары и криптовалюты.

A1capitals отзывы: действительно честный посредник?

Деньги, которые хранятся дома или в банке со временем обесцениваются. Свободный капитал стоит вкладывать, причем так, чтобы не только не потерять его, а еще и разумно приумножить. Опытные участники финансовых рынков рекомендуют в своих отзывах сотрудничать с A1capitals.

Компания быстро набирает популярность и уже известна во многих странах мира. A1capitals имеет представительства практически на каждом континенте и предлагает выгодно инвестировать даже небольшие суммы. Тем, кто пока плохо ориентируются в инструментах финансовых рынков, брокер предоставляет уже готовые инвестиционные портфели. А самостоятельные трейдеры имеют комфортные условия для торговли.

В общем и целом, A1capitals зарекомендовал себя в качестве честного и безопасного онлайн-посредника. Согласно отзывам об A1capitals (https://solarcoin.ru/news/a1capitals-otzyvy-mozhno-doveryat-brokeru/), основными преимуществами сотрудничества с ним являются отсутствие конфликта интересов между компанией и клиентами, а также гарантия безопасности личных средств трейдеров. Депозиты хранятся на сегрегированных счетах в банках первой категории и никогда не смешиваются с активами A1capitals.

Для трейдеров: торговые возможности и платформа

Торговые операции на платформе A1capitals проходят через один из самых популярных в отрасли терминалов UTIP. Онлайн-трейдерам доступны все возможности терминала, под который создано множество пользовательских инструментов анализа – от простых индикаторов до сложных систем.

Активы

Трейдерам предложены следующие классы активов:

фиатные валютные пары;

акции;

индексы;

сырье и металлы;

криптовалюты.

Отзывы об A1capitals свидетельствуют, что брокер постоянно расширяет количество активов (уже сегодня их — более 400), создавая дополнительные возможности извлечения дохода.

Условия

Условия для трейдинга вполне комфортны:

минимальный объем от 0.01 лота;

спреды рыночные, узкие;

свопы — стандартные;

проскальзывания — сверхмалые и сбалансированные;

исполнение приказа — несколько миллисекунд;

реквоты отсутствуют.

Стартовый депозит для открытия счета составляет всего $250.

Ввод / вывод средств

Пополнить счет и снять заработанную прибыль возможно посредством:

Visa / MasterCard;

Qiwi;

ЮMoney;

криптокошелька с Биткоинами.

Пополнение фиатными деньгами происходит практически мгновенно. Оплата в BTC займет ровно столько времени, сколько понадобится для подтверждения транзакции в сети Биткоина.

Для снятия прибыли необходимо верифицировать счет (процедура проводится через Личный кабинет). Деньги зачисляются в течение 5-ти дней. Это по регламенту. Но авторы отзывов об A1capitals утверждают, что обычно получают свою прибыль на протяжении суток.

Сервисы для инвесторов

Если клиенту A1capitals не хватает собственных знаний и опыта, то он всегда сможет заручиться помощью профессиональной команды.

Авторы отзывов об A1capitals часто упоминают торговые сигналы, генерируемые штатными аналитиками компании, их доступность и высокую эффективность. Команда профессионалов постоянно анализирует рынки и готова делиться результатами своих исследований с клиентами.

Сигналы представляют собой важную важную информацию, связанную с финрынками. Это обновления, которые инвесторы используют при принятии торговых решений.

Чтобы рекомендации поступали в нужное время, A1capitals отправляет их через несколько каналов связи, таких как SMS, электронная почта, push-уведомления. Другой вариант — через надстройки терминала, при этом уведомления всплывают непосредственно при работе с платформой. В ближайших планах A1capitals — задействовать для отправки сигналов социальные сети и популярные мессенджеры.

Согласно отзывам, если следовать рекомендациям, то заработать несложно. Главное, не забывать контролировать риски. Это ключевой фактор успеха в инвестировании.

Еще одна услуга A1capitals, которая точно пригодится новичкам, располагающим определёнными средствами — формирование инвестиционного портфеля.

Онлайн-инвесторам предоставляются различные типы портфелей:

агрессивный;

сбалансированный;

консервативный.

Агрессивный или инвестпортфель с высоким риском — самый прибыльный. Но, как всегда бывает на финансовых рынках, все, что представляет собой высокую прибыльность, также сопряжено с высоким риском. В сбалансированном инвестпортфеле риски гораздо ниже, а прибыль умеренная. Консервативный — это портфель с невысокой прибылью, но и самый защищенный.

Как часто пишут в отзывах об A1capitals, брокер способен удовлетворить любого клиента, решившего воспользоваться сервисом. Приобрести инвестпортфель довольно просто. Достаточно сообщить о своем решении персональному помощнику. Он подберет наилучший вариант, а со временем проведет аудит и ребалансировку, в случае необходимости.

Заключение

На платформе A1capitals, по отзывам, перспективы заработка не ограничены ничем, кроме персональных качеств пользователя. Здесь каждый розничный онлайн-трейдер получает комфортные условия, узкие спреды, справедливые комиссии, мощный торговый терминал. А дополнительные сервисы торгового посредника, по отзывам об A1capitals, в значительной мере облегчают первые шаги новичкам и способствуют успешному пассивному инвестированию.

Можно ли потерять деньги с брокером? Такая вероятность существует. Но она очень мала. Онлайн-посредник делает все возможное, чтобы его клиенты зарабатывали, а не теряли. Для этого достаточно активно учиться, развивать свои навыки и следовать всем рекомендациям брокерской компании.