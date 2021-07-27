Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35

Египтяне провели учения, на которых французский истребитель Rafale одолел российский Су-35. Оба самолета принадлежат к четвертому поколению.

Египетские Военно-воздушные силы провели учебный бой, в котором французский самолет Dassault Rafale противостоял новому российскому Су-35. Результаты для самолета марки «Су» оказались не самыми лучшими — машина была «подбита».

Во время учебного боя Су-35 играл роль «агрессора» и сделал попытку атаковать Rafale. Однако летчик последнего применил систему защиты и предотвращения вражеского управления огнем Thales Spectra, благодаря которой удалось заглушить радиолокационную станцию Су-35. После этого российский самолет не смог навести оружие, и Dassault Rafale с легкостью «сбил» неприятельскую машину.

Истребитель Су-35 — самый современный российский истребитель, не считая Су-57, который только недавно поступил в ВКС. Су-35 имеет радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой «Н035 Ирбис». По данным из открытых источников, она может обнаруживать цели с ЭПР (эффективная площадь рассеяния) 0,01 квадратного метра на расстоянии до 100 километров. В дополнение к радиолокационным средствам машина имеет современную оптико-локационную станцию.

Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 Источник изображения: bmpd

По словам иностранных экспертов, исход учебного воздушного поединка может сказаться на экспортном потенциале Су-35. Ранее машиной уже интересовался ряд зарубежных клиентов. В 2015-м Россия подписала контракт на поставку 24 истребителей Су-35 в Китай. В марте позапрошлого года СМИ сообщили о соглашении на поставку нескольких десятков самолетов Египту. И хотя «Рособоронэкспорт» опроверг эту информацию, позже стало известно, что египтяне все же закупили партию истребителей. В 2020-м в Сеть выложили фотографии, на которых можно рассмотреть Су-35, построенные для египетских ВВС.

Что касается Dassault Rafale, то Египет ранее заказал несколько десятков таких машин. Сейчас это самый «продвинутый» боевой самолет в арсенале арабской страны.

Dassault Rafale Источник изображения: wikipedia

Французский самолет в последние годы интересует все большее число клиентов. Ранее машина победила в нашумевшем индийском тендере Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA). И хотя общее число самолетов оказалось куда меньше изначально запланированной цифры (предполагалась поставка 126 многофункциональных истребителей), это стало хорошим подспорьем для французов. Впоследствии соглашение на поставку Rafale подписала, в частности, Греция.

Напомним, недавно Россия показала всему миру новый истребитель Checkmate. Первый полет машина должна совершить в 2023-м. Планируется, что серийный выпуск начнут в 2026-2027 годах.