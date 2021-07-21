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Naked Science

Стали известны характеристики и сроки серийного производства нового российского истребителя

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Источник изображения: naked-science.ru

Новый самолет будет иметь боевой радиус 1500 километров, а его боевая нагрузка превысит семь тонн.

На авиасалоне МАКС состоялась презентация перспективного российского истребителя нового типа. В числе прочего озвучили характеристики машины.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, самолет будет иметь боевой радиус 1500 километров. Он сможет совершать укороченные взлет и посадку, а боевая нагрузка превысит семь тонн. Руководитель ОАК назвал такие характеристики уникальным для боевых машин этого класса.

Фото нового российского истребителя

Источник изображения: thedrive

Истребитель хотят создать в предельно сжатые сроки. Планируется, что серийный выпуск начнут в 2026-2027 годах.

Презентация не стала неожиданностью. Еще до начала мероприятия в Сеть выложили фотографии, дающие общее представление о том, что представляет собой новый самолет.

Фото нового российского истребителя

Источник изображения: Rupprecht_A

Машина имеет один двигатель и признаки технологии стелс. Разработчик — компания «Сухой».

Ранее Воздушно-космические силы получили первый истребитель пятого поколения Су-57. Узнать подробности о самолете можно из нашего материала. Отметим, что всего по контракту 2019 года военным должны поставить 76 таких машин.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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