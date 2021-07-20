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Naked Science

В Сеть выложили первые фото нового российского истребителя без «грима»

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Источник изображения: naked-science.ru

Представлены первые фотографии перспективного российского боевого самолета, премьера которого состоится на грядущем авиасалоне МАКС. Ранее мы уже могли видеть новую машину, однако ее скрывал защитный чехол.

Новый российский боевой самолет — главная новинка грядущего МАКСа. В преддверии салона в Сеть выложили первые фото машины (по всей вероятности, речь идет о макете), которые дают хорошее представление о том, каким именно будет самолет. Ранее мы уже могли видеть снимки новинки, однако она была скрыта защитным чехлом.

Конкретные выводы делать рано, однако общую концепцию самолета можно определить. V-образное оперение и форма фюзеляжа говорят о применении технологии стелс. В широком смысле машину рассматривают как аналог американского F-35 и дополнение к Су-57. Скорее всего, самолет будут активно продвигать на экспорт.

Фото нового российского истребителя

Источник изображения: Rupprecht_A

В СМИ машину рассматривают как «открытую платформу», на основе которой можно создать истребители разных поколений. Так это или нет, мы, вероятно, узнаем в скором времени.

Фото нового российского истребителя

Источник изображения: Rupprecht_A

До сегодняшнего дня единственным разработанным в России истребителем пятого поколения оставался Су-57. В 2000-м в воздух подняли прототип истребителя нового поколения МиГ 1.44, однако вскоре от него отказались.

Фото нового российского истребителя

Источник изображения: Rupprecht_A

Первый полет Су-57 выполнил в январе 2010-го. На сегодня готова и поставлена в войска одна серийная машина. Как недавно сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, российскому Минобороны будут поставлять начиная со следующего года по 12 истребителей пятого поколения.

Новый российский истребитель / ©youtube Всего же соглашение, заключенное на форуме «Армия-2019», предполагает поставку Воздушно-космическим силам 76 новых машин. Возможно, в будущем число закупленных самолетов увеличат.

Серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

Ранее сообщалось о разработке Россией перспективного перехватчика. По словам гендиректора АО «РСК МиГ» Ильи Тарасенко, скорость истребителя будет достигать M=4-4,3. Предполагается, что его создадут с применением новых технологий малозаметности. Среди прочего она сможет похвастаться очень большим радиусом перехвата и передовым вооружением сверхбольшой дальности.

В свою очередь, на Западе активно разрабатывают истребители шестого поколения (которые, впрочем, появятся не раньше 2030-х). Амбициозную франко-германо-испанскую программу назвали FCAS. Проект, который реализуют совместно с партнерами британцы, получил наименование Tempest.

Американский самолет завоевания господства в небе нового поколения известен как Next Generation Air Dominance. В прошлом году Штаты испытали его демонстратор.

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Страны
Испания
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
1.44
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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