В Сеть выложили первые фото нового российского истребителя без «грима»

Представлены первые фотографии перспективного российского боевого самолета, премьера которого состоится на грядущем авиасалоне МАКС. Ранее мы уже могли видеть новую машину, однако ее скрывал защитный чехол.

Новый российский боевой самолет — главная новинка грядущего МАКСа. В преддверии салона в Сеть выложили первые фото машины (по всей вероятности, речь идет о макете), которые дают хорошее представление о том, каким именно будет самолет. Ранее мы уже могли видеть снимки новинки, однако она была скрыта защитным чехлом.

Конкретные выводы делать рано, однако общую концепцию самолета можно определить. V-образное оперение и форма фюзеляжа говорят о применении технологии стелс. В широком смысле машину рассматривают как аналог американского F-35 и дополнение к Су-57. Скорее всего, самолет будут активно продвигать на экспорт.

Фото нового российского истребителя Источник изображения: Rupprecht_A

В СМИ машину рассматривают как «открытую платформу», на основе которой можно создать истребители разных поколений. Так это или нет, мы, вероятно, узнаем в скором времени.

Фото нового российского истребителя Источник изображения: Rupprecht_A

До сегодняшнего дня единственным разработанным в России истребителем пятого поколения оставался Су-57. В 2000-м в воздух подняли прототип истребителя нового поколения МиГ 1.44, однако вскоре от него отказались.

Фото нового российского истребителя Источник изображения: Rupprecht_A

Первый полет Су-57 выполнил в январе 2010-го. На сегодня готова и поставлена в войска одна серийная машина. Как недавно сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, российскому Минобороны будут поставлять начиная со следующего года по 12 истребителей пятого поколения.

Новый российский истребитель / ©youtube Всего же соглашение, заключенное на форуме «Армия-2019», предполагает поставку Воздушно-космическим силам 76 новых машин. Возможно, в будущем число закупленных самолетов увеличат.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Ранее сообщалось о разработке Россией перспективного перехватчика. По словам гендиректора АО «РСК МиГ» Ильи Тарасенко, скорость истребителя будет достигать M=4-4,3. Предполагается, что его создадут с применением новых технологий малозаметности. Среди прочего она сможет похвастаться очень большим радиусом перехвата и передовым вооружением сверхбольшой дальности.

В свою очередь, на Западе активно разрабатывают истребители шестого поколения (которые, впрочем, появятся не раньше 2030-х). Амбициозную франко-германо-испанскую программу назвали FCAS. Проект, который реализуют совместно с партнерами британцы, получил наименование Tempest.

Американский самолет завоевания господства в небе нового поколения известен как Next Generation Air Dominance. В прошлом году Штаты испытали его демонстратор.