В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил мог бы поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Точку в этой истории может поставить мирный договор", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля заметил, что президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет прикладывает значительные усилия, чтобы добиться заключения этого договора.

"На этом пути существуют хорошо известные трудности, сложности, но, несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией", - сказал Песков.

По его словам, в России очень ценят экономическое и инвестиционное взаимодействие с Японией и рассчитывают на его продолжение.

Вместе с тем, Песков воздержался от ответа на вопрос, есть ли какое-то условие для заключения мирного договора.

"Я предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия. Это - очень сложная субстанция, но она действительно необходима для дальнейшего развития наших отношений", - пояснил он.